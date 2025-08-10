Bono Dueña de Casa: conoce los montos, requisitos y a quién se entrega este beneficio
Bono Dueña de Casa entrega hasta $23.694 mensuales por 24 meses a familias del programa Chile Seguridades y Oportunidades sin postulación.
Las familias que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades pueden acceder al Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa. Este subsidio mensual es entregado por el Estado chileno durante un periodo de 24 meses, con montos que varían según el tiempo de permanencia en el programa. Los valores actualizados para el año 2025 van desde los $12.398 hasta los $23.694 mensuales.
Requisitos para recibir el bono
El Bono de Protección está destinado a quienes cumplan con las siguientes condiciones:
- Sean parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
- Hayan aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.
Una vez cumplidos estos pasos, el bono se activa de forma automática, sin requerir postulación, y comienza a entregarse en fechas próximas al inicio de las sesiones de acompañamiento psicosocial (APS).
Quién tiene prioridad para recibir el Bono de Protección
El pago del bono se asigna a una persona específica del grupo familiar, siguiendo un orden de prioridad:
- Madre de personas menores de 18 años, o de personas con certificación de invalidez, discapacidad mental, o que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).
- Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.
- Mujer mayor de 18 años que desempeñe funciones como dueña de casa.
- Hombre mayor de 18 años, jefe de hogar, solo si no existen mujeres que cumplan con los criterios anteriores.
- Cualquier mujer mayor de 18 años, si no se cumplen las prioridades previas. En su defecto, se asignará a un hombre mayor de edad.
- Persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años, si no hay nadie que cumpla los puntos anteriores.
El Bono de Protección se paga mediante la CuentaRUT del BancoEstado de la persona designada como receptora del beneficio dentro del grupo familiar. En caso de no tener una, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encargará de abrirla sin costo alguno.