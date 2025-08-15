Bono Logro Escolar 2025: apoyo para estudiantes con mejor rendimiento académico

El Estado entrega un respaldo económico llamado Bono Logro Escolar, destinado a estudiantes de enseñanza básica y media que sobresalen por su rendimiento académico. Este beneficio está dirigido a quienes cursan desde 5º básico hasta 4º medio y cumplen ciertos requisitos.

Este bono no requiere postulación y forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). El monto varía según el lugar que el estudiante ocupe dentro del 30% de mejor rendimiento de su generación y corresponde a $82.181 para alumnos que estén en el primer 15% de mejores notas y a $49.310 para el segundo 15% de mayor rendimiento.

Requisitos para recibir el Bono Logro Escolar

Para ser beneficiario del Bono Logro Escolar 2025, el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener menos de 24 años.

Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante el año 2024.

Estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.

Asistir a un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2025

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no ha informado la fecha oficial de pago del Bono Logro Escolar 2025. Sin embargo, en años anteriores, el bono se ha pagado cerca del 15 de septiembre. Una vez establecida la fecha, el gobierno habilitará un sitio web para consultar si eres beneficiario del bono. En dicha página, las personas deberán digitar el RUT del estudiante o del cobrador asignado de la familia, la fecha de nacimiento y hacer clic en “Acceder” para revisar si son beneficiarios.