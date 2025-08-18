Icónica fuente de soda de Santiago cerrará sus puertas tras más de 40 años de historia

El histórico restaurante Palo Alto, uno de los locales más recordados de Providencia, se prepara para bajar sus cortinas de forma definitiva.

Según informó The Clinic, este icónico punto de encuentro ubicado en la intersección de Pedro de Valdivia y Avenida Francisco Bilbao dirá adiós este viernes. La noticia fue confirmada por sus propios trabajadores, quienes atribuyen el cierre a factores como el alza de los costos de operación, la disminución de clientes y un conflicto con el propietario del inmueble.

Desde el espacio gastronómico explicaron que su clientela estaba compuesta principalmente por un público habitual a la hora de almuerzo, y por algunos asistentes en horario nocturno. Era lo mínimo para sobrevivir.

Eso sí, factores como el alza en la cuenta de luz, que pasó de $300 hace algunos años a cerca de $1 millón en la actualidad, también influyeron en la decisión de Vicente del Hierro, de más de 80 años, quien lidera el local desde hace 46.

De acuerdo con el medio antes citado, durante los últimos meses la entrada del local permanecía cerrada y cubierta. Esto último no se trataba de una ampliación, sino de las consecuencias de una cañería dañada que incluso provocó un roce entre el dueño de Palo Alto y el propietario de la edificación, quien no se habría hecho responsable de los gastos de reparación. Posteriormente, decidieron demandar al dueño por perjuicios.

Así se pondrá punto final a uno de los locales más sólidos a la hora de buscar un buen churrasco, completo o as. El espacio también contaba con patente de alcoholes y se pondría a la venta tras la conclusión.

Cabe recordar que la misma zona también está marcada por una fuerte oferta gastronómica. Basta dar un vistazo rápido para encontrar rivales como La Hacienda Gaucha, Alemán Experto, Tu Cevichazo, opciones de comida asiática y hasta un local de la cadena de comida rápida KFC a pocos metros.

Sumado a lo anterior, los alrededores de la Plaza Pedro de Valdivia también tienen diversos bares que impulsan la vida nocturna de la comuna.