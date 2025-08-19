Beneficios y ayudas económicas para personas cesantes en Chile

En Chile existen diferentes apoyos económicos para personas que han perdido su empleo, los cuales buscan entregar un respaldo monetario durante el periodo de cesantía.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el último trimestre (marzo-mayo) la tasa de desocupación en el país alcanzó un 8,9%, por lo que estos beneficios cobran especial relevancia. Entre ellos se encuentran el Seguro de Cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario, el Subsidio de Cesantía y la Indemnización por término de contrato.

Seguro de Cesantía

Este beneficio está dirigido a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Para acceder es necesario:

Acreditar cesantía mediante finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

En contratos indefinidos o de trabajadoras de casa particular: Tener al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas previas al término del vínculo laboral.

En contratos a plazo fijo, obra o servicio determinado: Contar con 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Considerar las cotizaciones desde el último período en que se accedió al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término del contrato.

Retiros mensuales graduales según el tiempo sin empleo.

Fondo de Cesantía Solidario

Este aporte del Estado y del empleador otorga prestaciones a quienes no tienen recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía. Los requisitos incluyen:

Estar cesante al momento de postular.

No contar con fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas al Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses previos al despido.

Que las últimas tres cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador.

Haber finalizado el contrato por cualquier causal y mantener activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Subsidio de Cesantía

Permite recibir una ayuda mensual por un máximo de 360 días, siempre que se cumpla con:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) de imposiciones continuas o discontinuas en los dos años previos a la cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Figurar en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos posteriores, aplica el seguro de cesantía de la AFC).

Indemnización por término de contrato

Funciona como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio. Se puede acordar con el empleador después del séptimo año de relación laboral, constituyendo una alternativa flexible y sencilla para recibir la ayuda.