Pensión Básica de Invalidez: revisa cuándo subirá a 250.000

Personas con invalidez que no están afiliadas a ningún sistema previsional pueden acceder a un aporte económico mensual entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS). Se trata de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), un beneficio que busca apoyar a quienes no cuentan con pensión, ya sea como titulares o beneficiarios de sobrevivencia.

Además del pago mensual, quienes reciben esta pensión pueden acceder a otros beneficios complementarios, como la Asignación Familiar para descendientes a su cargo.

Cuándo llegará a 250 mil

Actualmente, el monto mensual de la Pensión Básica de Invalidez es de $224.004. Sin embargo, su monto subirá a $250.000 mensuales a partir de septiembre de 2025, ajustando su valor al nuevo tope de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El monto de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, además, se reajusta automáticamente en febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Puedes recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez si cumples con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años de edad.

No tener derecho a pensión en ningún régimen previsional como titular ni como beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

Integrar un grupo familiar dentro del 80% más vulnerable de la población, según el puntaje de focalización.

Acreditar cinco años de residencia en Chile (continuos o discontinuos) dentro de los últimos seis años anteriores a la solicitud.

Para solicitar esta pensión no necesitas tener declarada tu invalidez ante una comisión médica, ya que el IPS se encargará de remitir tus antecedentes a una comisión para evaluar si cumples con los criterios de invalidez.

Puedes verificar si cumples con los requisitos para esta pensión ingresando al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del IPS en el sitio de ChileAtiende CLIC AQUÍ. Allí deberás realizar la consulta con tu RUT y fecha de nacimiento.