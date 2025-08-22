Precio de la bencina esta semana: revisa si se alivianan los bolsillos

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que, a partir de este jueves 21 de agosto, el precio del kerosene (parafina) experimentará una caída de 23,2 pesos por litro ($/lt), lo que representa un alivio para los hogares que dependen de este combustible.

La noticia llega tras semanas de alzas consecutivas: el 14 de agosto la parafina subió 2,5 $/lt y el 7 de agosto 24,6 $/lt. En contraste, el 31 de julio había bajado 12,6 $/lt y el 24 de julio subió 15,7 $/lt.

En cuanto al resto de los combustibles, desde este jueves los valores se mantendrán sin variaciones:

Gasolina de 93: 0 $/lt

Gasolina de 97: 0 $/lt

Diésel: 0 $/lt

GLP Vehicular: 0 $/lt

El próximo informe, previsto para el miércoles 27 de agosto, entregará novedades respecto a los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, además del diésel y GLP vehicular.

Enap aclara su rol en la fijación de precios

Como en cada reporte, la empresa estatal recordó que su labor es vender derivados de hidrocarburos a las distribuidoras y que son ellas quienes determinan el precio final al público.

En este sentido, enfatizó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado”.

El cálculo de precios consideró factores como los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, además del funcionamiento de mecanismos como el Mepco y el FEPP.

Bencina en Línea: dónde encontrar la parafina más barata

Para quienes buscan ahorrar, la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene la plataforma Bencina en Línea, que entrega precios actualizados en cada ciudad. Según los últimos datos, el valor promedio del kerosene es:

Zona norte: 1.164,5 $/lt

Zona centro: 1.106,5 $/lt

Zona sur: 1.144,6 $/lt

Región Metropolitana: 1.111,5 $/lt

De esta manera, los consumidores podrán comparar y elegir las estaciones con los precios más convenientes en su zona.