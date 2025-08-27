¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Este día inicia el horario de verano

El horario de verano está a la vuelta de la esquina en Chile, lo que significa que pronto dejaremos atrás el horario de invierno.

Cada año, esta transición genera dudas sobre cuándo se debe cambiar la hora, si los relojes se adelantan o se atrasan, y otras inquietudes similares. Para que no haya confusiones, aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

Cuándo es el cambio de hora en Chile

Según informaron desde el Gobierno, “el día establecido para pasar al horario de verano 2025 es el sábado 6 de septiembre”.

Ese día comenzará a regir el horario de verano para casi todo el país, excepto para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde “se mantendrá el huso horario actual (UTC-3)”.

Se atrasan o adelantan los relojes

Para pasar al horario de verano, “los relojes se deberán adelantar en 60 minutos la medianoche del sábado 6 de septiembre en Chile continental”. Esto significa que, cuando sean las 00:00, los relojes marcarán la 01:00 horas del domingo 7.

En el caso de Chile Insular, Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, “los relojes se deberán modificar a las 22 horas del primer sábado de septiembre”.

Cuándo es el subsiguiente cambio de hora en Chile 2025

De acuerdo con lo regularizado en el mismo Decreto, “el subsiguiente cambio de hora sería en abril del 2026, para dar pie, nuevamente, al horario de invierno”.

La normativa indica que, desde el primer sábado de abril del 2026, que caería 5, “los relojes se retrasarán una hora, horario que duraría hasta el primer sábado de septiembre del 2026”.