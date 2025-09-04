Nueva Red de Atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil: estas son las 41 oficinas en todo el país

Esta semana comenzó a operar la nueva Red de Atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que contará con 41 oficinas distribuidas a lo largo de Chile. En estos nuevos puntos se podrán realizar diversos trámites relacionados con la TNE, como la toma de fotografía para quienes solicitan el beneficio por primera vez, la revalidación anual, la reposición en caso de extravío, robo o deterioro, el bloqueo de la tarjeta y la actualización de datos personales.

Según informó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), los nuevos centros de atención están diseñados para ser más cómodos, accesibles y con mejor conectividad. En total, superan los 3.000 metros cuadrados, triplicando el espacio disponible en comparación con la red anterior. Además, este cambio incluyó la contratación de una nueva empresa a cargo del servicio, que comenzará con un periodo de marcha blanca durante las primeras semanas.

Desde hoy podrás acceder a nuestros 41 nuevos puntos de atención TNE en todo Chile. Más capacidad de atención

Mejor conectividad

Un servicio inclusivo y accesible

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que esta es una excelente noticia para el país, ya que “desde el 1 de septiembre estarán en funcionamiento 41 oficinas de Junaeb dedicadas a la atención de la TNE, un beneficio muy valorado por los estudiantes. Esto permitirá acercar el servicio a quienes lo utilizan durante todo el año. Invitamos a todas y todos a revisar en Junaeb.cl las nuevas ubicaciones para que puedan realizar sus trámites de forma más simple y cercana”.

#JunaebEnMedios 📻: Nuestra Directora Nacional, Camila Rubio Araya, conversó con Radio Carabineros de Chile sobre la nueva Red de Atención TNE. Estos nuevos puntos responden a una demanda histórica de los usuarios y buscan estar más cerca de las y los estudiantes. pic.twitter.com/3gyw4iuioS — Junaeb (@junaeb) September 2, 2025

La implementación de esta nueva red significó una inversión superior a los $10 mil millones, con el objetivo de mejorar la experiencia de atención de las y los usuarios, especialmente de quienes antes debían trasladarse grandes distancias para realizar sus gestiones.

Direcciones de las nuevas oficinas TNE