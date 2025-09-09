Lo que queda del 2025: próximos feriados y fines de semana largos post Fiestas Patrias

El 2025 aún guarda siete días festivos para lo que resta del año. El más esperado es el fin de semana XL de fiestas patrias: serán cuatro jornadas libres, gracias a los feriados del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, ambos irrenunciables, que se unirán naturalmente al fin de semana del sábado 20 (no feriado) y domingo 21.

Tras las celebraciones dieciocheras, el país aún contará con otros festivos distribuidos entre octubre y diciembre, lo que incluye un nuevo fin de semana largo y tres celebraciones religiosas, entre ellas la Navidad.

Feriados restantes de 2025 en Chile

Los siete festivos que aún quedan en el calendario de este año son los siguientes: