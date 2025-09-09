Tren del Recuerdo Santiago – San Antonio: nueva fecha y venta de boletos online

Quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de la capital tienen una alternativa ideal en Santiago y sus alrededores: disfrutar de experiencias distintas en compañía de familiares y amigos.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el emblemático Tren del Recuerdo, que recientemente confirmó una nueva fecha rumbo a San Antonio.

Para el domingo 14 de septiembre, los viajeros podrán elegir entre tres itinerarios:

Tour San Antonio Mar y Tradición (con almuerzo): $62.900

Ruta Enológica de San Juan (con almuerzo): $80.900

Ruta clásica Santiago – San Antonio (ida y vuelta): desde $29.900 hasta $109.000

En este último caso, el precio varía según el tipo de salón elegido durante el recorrido:

Salón F: $29.900

Primera Clase B: $31.900

Super Salón A: $39.900

Comedor E: $109.000

Quienes quieran adquirir sus boletos pueden hacerlo directamente en línea, CLIC AQUÍ. Solo deben seleccionar el recorrido preferido, indicar la cantidad de entradas por salón y realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. Al finalizar, los tickets llegarán al correo electrónico proporcionado o podrán descargarse desde la misma plataforma.