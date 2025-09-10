Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: montos y fechas de pago para funcionarios públicos

Las Fiestas Patrias suelen implicar un fuerte desembolso para las familias chilenas, especialmente este año, cuando los festejos se extenderán desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre. Pese a que se buscó declarar feriado el miércoles 17, la propuesta fue descartada en el Congreso.

Para aliviar los gastos de esta temporada, el Estado entrega un aguinaldo a trabajadores del sector público, cuyos montos ya están definidos. Cabe recordar que el beneficio para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) y jubilados de AFP, Dipreca o Capredena ya comenzó a pagarse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Según la Ley 21.724, que regula reajustes y beneficios para el sector público, recibirán este aporte quienes al 31 de agosto de 2025 trabajen en organismos estatales, ya sea a contrata o en planta. El monto depende de la remuneración líquida obtenida en agosto:

$88.667 para quienes ganaron hasta $1.025.622.

$61.552 para quienes superaron ese ingreso.

En cuanto a la fecha de entrega, el Ministerio de Hacienda aún no publica el calendario oficial de pagos correspondiente al último cuatrimestre del año. Sin embargo, tal como ocurrió en 2024 —cuando se depositó el 16 de septiembre—, el aguinaldo se sumaría al sueldo mensual y debería entregarse durante la semana previa a las celebraciones, entre el lunes 15 y el miércoles 17 de septiembre.