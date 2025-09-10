Si eres cliente BancoEstado: aprovecha los beneficios y descuentos de septiembre

BancoEstado dio a conocer una serie de beneficios y descuentos que estarán disponibles durante todo septiembre en comercios asociados. Las promociones abarcan rubros como alimentación, salud, deportes, entretenimiento y viajes, con el objetivo de ofrecer alternativas de ahorro a los clientes en un mes donde el gasto familiar suele aumentar debido a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las ofertas aplican tanto en compras presenciales como en plataformas digitales, y se puede acceder a ellas pagando con tarjetas BancoEstado o medios habilitados como BE Pay y aplicaciones de comercios participantes.

Beneficios destacados:

Dr. Simi: 30 % de descuento en el total de la boleta (8 y 15 de septiembre, solo presencial).

McDonald’s: 40 % de descuento en compras sobre $12.000 (lunes y miércoles, a través de la app).

Maicao: 40 % de descuento en medicamentos, vitaminas y minerales (lunes y viernes, presencial).

Cineplanet: 2×1 en entradas 2D, incluyendo Sala Xtreme y Prime (todo el mes, presencial y online).

Belsport: 40 % de descuento sobre precio normal (todos los jueves, presencial).

Bold: 30 % de descuento sobre precio normal (todos los jueves, presencial).

KidZania: 30 % de descuento en entradas (todos los días, online).

Lipigas: $8.000 de descuento en cilindro de 15 kg (lunes, martes y miércoles, vía LipiApp MiCilindro).

JetSMART: 50 % de descuento en vuelos nacionales e internacionales (del 4 al 8 de septiembre, online).

Domino’s Pizza: 40 % de descuento en el total de la compra (todos los jueves, presencial y online).

La Barra: 30 % de descuento en compras (jueves y viernes, online y app).

Revisa las bases y condiciones de los descuentos y beneficios AQUÍ.

Sorteo por aniversario de BancoEstado

En el marco de la celebración de sus 170 años, BancoEstado lanzó un sorteo en alianza con Visa que contempla 170 gift cards de $170.000 cada una, destinadas exclusivamente para compras en supermercados adheridos.

Para participar es necesario utilizar tarjetas de crédito Visa BancoEstado (Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio) en compras iguales o superiores a $5.000. Las transacciones realizadas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre suman opciones para ganar.

El sorteo se llevará a cabo el 9 de octubre, y no participan las tarjetas CuentaRUT.