Subsidio Eléctrico: resultados del tercer llamado estarán disponibles el 15 de septiembre

El próximo 15 de septiembre de 2025 se darán a conocer los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, iniciativa que busca aliviar el pago de las cuentas de la luz en los hogares más vulnerables del país. La consulta estará habilitada a través de la página oficial del beneficio, según detalló ChileAtiende.

Los aportes que se entregarán en esta ocasión se ajustan a la composición familiar registrada en el Registro Social de Hogares (RSH). A diferencia de los llamados anteriores, los montos presentaron una leve reducción de cerca de $3 mil.

Montos definidos para esta etapa

Hogares con 1 persona: $37.838.

Hogares con 2 a 3 personas: $49.190.

Hogares con 4 o más personas: $68.109.

El beneficio se aplicará directamente en las boletas de electricidad correspondientes al segundo semestre de 2025, entre julio y diciembre, a través de un pago único.

Prioridad en la asignación

Al momento de definir a los beneficiarios, tienen preferencia las familias que integran personas con discapacidad o dependencia, niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos mayores y personas que cumplen roles de cuidado.

De esta forma, quienes resulten seleccionados verán reflejado el descuento en sus cuentas de la luz a partir de septiembre.