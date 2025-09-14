Subsidio eléctrico: el 98% de los postulantes del tercer proceso recibirán el beneficio en octubre

Este viernes se dieron a conocer los resultados del tercer proceso de postulación al subsidio eléctrico, correspondiente al segundo semestre de 2025, tras la cual se incorporaron casi 230 mil nuevos hogares a la nómina de beneficiados, es decir, el 98% del total de solicitudes recibidas.

Las regiones con mayor cantidad de nuevos beneficiarios son la Metropolitana (77.298), Valparaíso (24.475), Biobío (20.923), Maule (18.921) y La Araucanía (15.637).

El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó que cerca de 1,9 millones de hogares recibirá este beneficio en el mes de octubre. “Esta es la segunda política social de mayor alcance después de la PGU. Hemos logrado implementarla en tiempo récord y las familias hacen una valoración muy positiva de la medida”, añadió.

Los datos del proceso muestran que este beneficio está llegando a los grupos más vulnerables de la población. El 60% de los hogares está liderado por jefas de hogar. En el 63% hay niños/as y adolescentes o personas cuidadoras o sujeto de cuidados. Y el 51% cuenta con adultos mayores. Además, casi el 100% de los pacientes electrodependientes que postularon recibirán el beneficio.

La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, recalcó que ”este beneficio está llegando a aquellos hogares que más necesitan de este apoyo. El 60% de estos hogares está encabezado por una jefatura femenina, el 63% tiene en su hogar algún niño, niña o adolescente, o alguna persona sujeta de cuidado o persona cuidadora y el 50% de los hogares lo compone una persona mayor. Reiterar que los resultados también se pueden revisar en ventanillaunicasocial.cl, con RUT y Clave Única, donde además pueden revisar otros beneficios y apoyos del Estado”.

Por su parte, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, indicó que “la red ChileAtiende del IPS pone a disposición de las personas que participaron en esta tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico sus 202 sucursales a nivel nacional, el Call Center 101 y el sistema de Videoatención disponible en el sitio

www.chileatiende.cl, para que puedan consultar por el resultado de su postulación, especialmente, aquellas personas que aún no cuentan con su ClaveÚnica”.

Este subsidio se aplicará como un descuento por una sola vez en las cuentas de electricidad emitidas en el mes de octubre y su monto dependerá del número de integrantes por hogar. Para los hogares con 1 integrante, el monto será de $37.838; en el caso de los hogares con 2 o 3 integrantes, se aplicará un descuento de $49.190; y en las familias con más de 4 personas, será de $68.109. En caso de quedar un saldo remanente, este se reflejará en la boleta correspondiente al mes siguiente.

Las personas que participaron de esta convocatoria podrán conocer los resultados en el sitio web www.subsidioeléctrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl ingresando con su ClaveÚnica, o en el call center 600 6000 732. Asimismo, la información está disponible en los canales de atención presencial y telefónica de ChileAtiende a lo largo del país, las oficinas de las seremías y la SEC a nivel regional; y la oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Energía en la RM.

Hoy se abrió también un periodo de 5 días hábiles para que las personas que postularon y no fueron beneficiadas puedan presentar un recurso de reposición en el sitio web subsidioelectrico.cl, en la oficina de atención ciudadana del Ministerio de Energía en la Región Metropolitana, o en las oficinas de las Seremías de Energía a nivel nacional.