Cuenta de ahorro para la vivienda: requisito clave para acceder a subsidios de viviendas en Chile

En Chile, un gran número de subsidios requieren que las y los postulantes tengan una cuenta de ahorro para la vivienda, lo que la convierte en una herramienta esencial para quienes buscan cumplir el sueño de la casa propia.

Según explica BancoEstado, “este tipo de cuentas se reajustan según la variación que tenga la UF, permitiendo ganar intereses por los montos depositados en ella”.

Aunque el uso principal de estas cuentas en el país es juntar el dinero suficiente para postular a subsidios de arriendo, compra o construcción de viviendas, existe un requisito común: la cuenta debe tener al menos 12 meses de antigüedad. En cuanto a los montos exigidos, estos varían de acuerdo con cada beneficio.

Subsidios que requieren contar con una cuenta de ahorro para la vivienda

Subsidio de ahorro para la vivienda.

Subsidio DS49 para construir una vivienda de hasta 950 UF.

Subsidio DS49 para comprar una vivienda construida de hasta 950 UF.

Subsidio DS1 – Tramo 1: para comprar una vivienda de hasta 1.100 UF.

Subsidio DS1 – Tramo 2: para comprar una vivienda de hasta 1.600 UF.

Subsidio DS1 – Tramo 2: para construir una vivienda de hasta 1.600 UF.

Subsidio DS1 – Tramo 3: para comprar una vivienda de hasta 2.200 UF.

Subsidio DS1 – Tramo 3: para construir una vivienda de hasta 2.200 UF.

Subsidio DS19 o de Integración Social y Territorial.

Con tu Cuenta de Ahorro Vivienda, puedes acceder a los subsidios del Minvu, ¿No lo sabías? 🏡 🤔 Sólo debes abrir la tuya y contar con el ahorro mínimo requerido. Así podrás postular al: 1️⃣ Subsidio Habitacional.

2️⃣ Subsidio General de Interés Territorial.

3️⃣ Subsidio de… pic.twitter.com/1XCnmjzhIM





Cómo abrir una cuenta de ahorro para la vivienda en BancoEstado

El mercado ofrece distintas entidades bancarias que permiten abrir este tipo de cuentas, pero BancoEstado, con más de 16 millones de clientes, es una de las opciones más utilizadas.

Los requisitos para abrirla son:

Ser persona natural.

Ser mayor de 18 años.

No tener otra cuenta de ahorro vivienda en el sistema financiero.

Realizar un depósito de apertura de al menos UF 0,5.

El trámite puede realizarse a través de la aplicación móvil de BancoEstado. Para ello se debe:

Descargar la app o ingresar si ya se cuenta con una cuenta activa. Seleccionar el botón “Abrir Cuenta” y elegir la opción “Cuenta Ahorro Vivienda”. Contar con un monto mínimo de $5.000 para iniciar el ahorro.

De esta manera, la cuenta de ahorro para la vivienda se consolida como un requisito indispensable para acceder a los principales subsidios habitacionales disponibles en Chile.