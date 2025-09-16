Fondas Veganas en Chile 2025: alternativas sin carne por región para estas Fiestas Patrias

En septiembre, Chile se llena de tradiciones, cueca y gastronomía típica. Para 2025, las fondas veganas se consolidan como una alternativa real y sustentable para conmemorar las Fiestas Patrias. Gracias a la tercera edición de la Guía de Fondas Veganas y Recetas Típicas Chilenas, impulsada por Veganuary, los festejos ofrecen sabor, conciencia y opciones libres de crueldad animal.

La guía incluye 34 panoramas en distintas regiones del país, además de recetas adaptadas para disfrutar en casa. Desde Antofagasta hasta Los Lagos, las fondas veganas proponen empanadas, anticuchos, pastel de choclo, choripanes de soya y tragos típicos, demostrando que la tradición puede coexistir con la innovación y la sustentabilidad.

Fondas Veganas 2025 por Región

Antofagasta

Hari Dham Modo Septiembre

Homero Ávila 1095, Antofagasta. 11:00 – 21:00 hrs. 16 al 21 de septiembre. Entrada liberada.

Coquimbo

Not Fonda – Vicuña

Arturo Prat 234, Vicuña. 16/09: 12:00 – 17:00; 17-18/09: 12:00 – 22:00 hrs. Entrada liberada.

Refugio Raíz 2025

Amunátegui 690, La Serena. 13:00 – 19:00 hrs. 16 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

Vegfonda Govinda’s

Lautaro 841, La Serena. 15-17/09: 12:00 – 15:30; 18-19/09: 12:00 – 16:00 hrs. Entrada liberada.

La UFO Fonda

Wenceslao Vergara 990, Coquimbo. 13:00 – 19:00 hrs. 16 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

La Pampiveg – Animales Felices

Av. Pacífico 5180, La Serena. 12:00 – 20:00 hrs. 14 de septiembre. Entrada liberada.

Valparaíso

Vegan Fonda Valparaíso

General Cruz 539 (frente Parque Italia), Valparaíso. 13:00 – 20:00 hrs. 16 al 19 de septiembre. Entrada liberada.

La Vegan Fonda Viña del Mar

1 Norte 191C, Viña del Mar. 13:00 – 20:00 hrs. 17 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

2ª Antifonda Vegana

Angamos 1850, San Antonio. 12:00 – 21:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.

Fonda Clafira – Limache

Pasaje Torres del Maqui, Limache. 13:00 – 18:00 hrs. 19 y 20 de septiembre. Valor $5.000 (niños menores de 5 años gratis).

Metropolitana (Santiago)

Festival Santiago Vegan

Parque de los Reyes, Santiago. 12:00 – 19:30 hrs. 18 y 19 de septiembre. Valor $3.000.

Vegan Tasty

Ricardo Cumming 56-B, Santiago. 13:00 – 21:00 hrs. 17 al 21 de septiembre. Entrada liberada.

Veg Fonda

Compañía de Jesús 2085, Santiago. 13:00 – 23:00 hrs. 17 al 21 de septiembre. Entrada liberada.

Fonda Vegana La Pajarera

Arturo Gordon 3908, Macul. 13:00 – 20:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.

Gran Fonda Katako Vegan

Seminario 130, Providencia. 17/09: 13:00 – 00:00; 18-20/09: hasta las 02:00 hrs. Entrada liberada.

Antifonda Tierra Libre

Miguel Claro 2220, Ñuñoa. 12:00 – 20:00 hrs. 16 y 17 de septiembre. Entrada liberada.

Vegan Fonda Govindas

Portales 3185, Santiago. 13:00 – 19:00 hrs. 18 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

Antifonda 100% Vegan

Espacio Fénix, Santa Filomena 132, Recoleta. 15:00 – 22:00 hrs. 20 de septiembre. Valor $2.000.

O’Higgins

La Ramada Verdeveg

Plaza Rancagua Norte, Av. Grecia, Rancagua. 12:00 – 21:00 hrs. 13 y 14 de septiembre. Entrada liberada.

Vegan Fonda Rancagua

Av. Central 160, Rancagua. 12:00 – 21:00 hrs. 19 y 20 de septiembre. Entrada liberada.

Maule

18 Vegano – Talca

Barcos 556, frente a Plaza Víctor Jara. 13:00 – 21:00 hrs. 16 al 21 de septiembre. Entrada liberada.

Endieciochada – Linares

O’Higgins 485, Linares. 12:00 – 18:00 hrs. 17 y 18 de septiembre. Entrada liberada.

Vegan Fonda Talca

3 Norte 9 y 10 Oriente 1609, Talca. 16:00 – 22:00 hrs. 13 y 16 de septiembre. Entrada liberada.

Fonda Vegana Talca

Casona de las Artes, 2 Oriente 884, Talca. 13:00 – 00:00 hrs. 20 de septiembre. Entrada liberada.

Biobío

Fonda Govinda – Concepción

Cochrane 214, Concepción. 12:00 – 19:00 hrs. 17 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

Encuentro Vegano “Cultura sin Tortura”

Castellón 916, Concepción. 12:00 – 19:00 hrs. 13 de septiembre. Entrada liberada.

Fondita del Biovio

Tucapel 345, Concepción. 13:00 – 20:00 hrs. 18 y 19 de septiembre. Entrada liberada.

Ni chicha, ni limona, pero sí vegana

Castellón 916, Concepción. 12:00 – 22:00 hrs. 17 y 18 de septiembre. Valor $3.500 un día / $6.000 ambos.

La Araucanía

La Vegan Fonda Temuco

General Aldunate 920, Temuco. 13:00 – 20:00 hrs. 18 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

Vegy Fonda – Villarrica

Camilo Henríquez 544, Villarrica. 12:00 – 19:00 hrs. 15 al 20 de septiembre. Entrada liberada.

Los Ríos

Fonda de la Carnicería Vegana

Cochrane 489-1, Valdivia. 12:00 – 21:00 hrs. 18 y 19 de septiembre. Entrada liberada.

Los Lagos

Terrivle Feria Vegana

Arturo Prat 444, Puerto Montt. 15:00 – 22:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.