Fondas Veganas en Chile 2025: alternativas sin carne por región para estas Fiestas Patrias
En septiembre, Chile se llena de tradiciones, cueca y gastronomía típica. Para 2025, las fondas veganas se consolidan como una alternativa real y sustentable para conmemorar las Fiestas Patrias. Gracias a la tercera edición de la Guía de Fondas Veganas y Recetas Típicas Chilenas, impulsada por Veganuary, los festejos ofrecen sabor, conciencia y opciones libres de crueldad animal.
La guía incluye 34 panoramas en distintas regiones del país, además de recetas adaptadas para disfrutar en casa. Desde Antofagasta hasta Los Lagos, las fondas veganas proponen empanadas, anticuchos, pastel de choclo, choripanes de soya y tragos típicos, demostrando que la tradición puede coexistir con la innovación y la sustentabilidad.
Fondas Veganas 2025 por Región
Antofagasta
Hari Dham Modo Septiembre
Homero Ávila 1095, Antofagasta. 11:00 – 21:00 hrs. 16 al 21 de septiembre. Entrada liberada.
Coquimbo
Not Fonda – Vicuña
Arturo Prat 234, Vicuña. 16/09: 12:00 – 17:00; 17-18/09: 12:00 – 22:00 hrs. Entrada liberada.
Refugio Raíz 2025
Amunátegui 690, La Serena. 13:00 – 19:00 hrs. 16 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
Vegfonda Govinda’s
Lautaro 841, La Serena. 15-17/09: 12:00 – 15:30; 18-19/09: 12:00 – 16:00 hrs. Entrada liberada.
La UFO Fonda
Wenceslao Vergara 990, Coquimbo. 13:00 – 19:00 hrs. 16 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
La Pampiveg – Animales Felices
Av. Pacífico 5180, La Serena. 12:00 – 20:00 hrs. 14 de septiembre. Entrada liberada.
Valparaíso
Vegan Fonda Valparaíso
General Cruz 539 (frente Parque Italia), Valparaíso. 13:00 – 20:00 hrs. 16 al 19 de septiembre. Entrada liberada.
La Vegan Fonda Viña del Mar
1 Norte 191C, Viña del Mar. 13:00 – 20:00 hrs. 17 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
2ª Antifonda Vegana
Angamos 1850, San Antonio. 12:00 – 21:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.
Fonda Clafira – Limache
Pasaje Torres del Maqui, Limache. 13:00 – 18:00 hrs. 19 y 20 de septiembre. Valor $5.000 (niños menores de 5 años gratis).
Metropolitana (Santiago)
Festival Santiago Vegan
Parque de los Reyes, Santiago. 12:00 – 19:30 hrs. 18 y 19 de septiembre. Valor $3.000.
Vegan Tasty
Ricardo Cumming 56-B, Santiago. 13:00 – 21:00 hrs. 17 al 21 de septiembre. Entrada liberada.
Veg Fonda
Compañía de Jesús 2085, Santiago. 13:00 – 23:00 hrs. 17 al 21 de septiembre. Entrada liberada.
Fonda Vegana La Pajarera
Arturo Gordon 3908, Macul. 13:00 – 20:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.
Gran Fonda Katako Vegan
Seminario 130, Providencia. 17/09: 13:00 – 00:00; 18-20/09: hasta las 02:00 hrs. Entrada liberada.
Antifonda Tierra Libre
Miguel Claro 2220, Ñuñoa. 12:00 – 20:00 hrs. 16 y 17 de septiembre. Entrada liberada.
Vegan Fonda Govindas
Portales 3185, Santiago. 13:00 – 19:00 hrs. 18 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
Antifonda 100% Vegan
Espacio Fénix, Santa Filomena 132, Recoleta. 15:00 – 22:00 hrs. 20 de septiembre. Valor $2.000.
O’Higgins
La Ramada Verdeveg
Plaza Rancagua Norte, Av. Grecia, Rancagua. 12:00 – 21:00 hrs. 13 y 14 de septiembre. Entrada liberada.
Vegan Fonda Rancagua
Av. Central 160, Rancagua. 12:00 – 21:00 hrs. 19 y 20 de septiembre. Entrada liberada.
Maule
18 Vegano – Talca
Barcos 556, frente a Plaza Víctor Jara. 13:00 – 21:00 hrs. 16 al 21 de septiembre. Entrada liberada.
Endieciochada – Linares
O’Higgins 485, Linares. 12:00 – 18:00 hrs. 17 y 18 de septiembre. Entrada liberada.
Vegan Fonda Talca
3 Norte 9 y 10 Oriente 1609, Talca. 16:00 – 22:00 hrs. 13 y 16 de septiembre. Entrada liberada.
Fonda Vegana Talca
Casona de las Artes, 2 Oriente 884, Talca. 13:00 – 00:00 hrs. 20 de septiembre. Entrada liberada.
Biobío
Fonda Govinda – Concepción
Cochrane 214, Concepción. 12:00 – 19:00 hrs. 17 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
Encuentro Vegano “Cultura sin Tortura”
Castellón 916, Concepción. 12:00 – 19:00 hrs. 13 de septiembre. Entrada liberada.
Fondita del Biovio
Tucapel 345, Concepción. 13:00 – 20:00 hrs. 18 y 19 de septiembre. Entrada liberada.
Ni chicha, ni limona, pero sí vegana
Castellón 916, Concepción. 12:00 – 22:00 hrs. 17 y 18 de septiembre. Valor $3.500 un día / $6.000 ambos.
La Araucanía
La Vegan Fonda Temuco
General Aldunate 920, Temuco. 13:00 – 20:00 hrs. 18 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
Vegy Fonda – Villarrica
Camilo Henríquez 544, Villarrica. 12:00 – 19:00 hrs. 15 al 20 de septiembre. Entrada liberada.
Los Ríos
Fonda de la Carnicería Vegana
Cochrane 489-1, Valdivia. 12:00 – 21:00 hrs. 18 y 19 de septiembre. Entrada liberada.
Los Lagos
Terrivle Feria Vegana
Arturo Prat 444, Puerto Montt. 15:00 – 22:00 hrs. 18 de septiembre. Entrada liberada.
Descarga la guía de fondas veganas de Veganuary AQUÍ.