Pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias 2025 en Santiago: prepárate esta semana

Esta semana inician las celebraciones patrias, los pronósticos meteorológicos apuntan a un escenario cambiante en la Región Metropolitana, característico del paso del invierno a la primavera.

De acuerdo con el modelo del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), la semana mostrará marcadas variaciones. El martes 16 de septiembre se anticipa como una de las jornadas más cálidas, con temperaturas sobre los registros habituales, mientras que a partir del miércoles se espera un descenso paulatino de los valores térmicos.

Las mañanas se presentarán frescas, con mínimas entre 8 y 10 °C, en contraste con tardes que rondarán los 20 °C en el centro de Santiago, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque sin calor excesivo.

El pronóstico también advierte sobre posibles chubascos aislados. Un sistema frontal avanzaría hacia la zona central y desde el sábado podría generar lluvias débiles en la capital. Estas precipitaciones no tendrían la intensidad suficiente para alterar las celebraciones, pero podrían sorprender a quienes organicen actividades al aire libre.

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre estaría marcado por un aumento en la nubosidad y el ingreso de aire más frío, con máximas nuevamente bajo los 20 °C en gran parte de la capital.

En ese contexto, desde Meteored hicieron un llamado a mantenerse atentos a sus reportes: “Será clave seguir atentos a las próximas actualizaciones de Meteored, que entregarán el panorama más certero para las Fiestas Patrias”.