Tercera cuota de contribuciones 2025 vence el 30 de septiembre: cómo pagar y evitar multas

La Tesorería General de la República (TGR) informó a las y los contribuyentes que el próximo martes 30 de septiembre vence el plazo para el pago de la tercera cuota 2025 de contribuciones de bienes raíces no agrícolas, correspondiente al tercer trimestre del presente año.

El canal más ágil y seguro para cumplir con esta obligación es el sitio web institucional tgr.cl, donde el trámite puede realizarse en pocos pasos utilizando Clave Única o Clave Tributaria. También están disponibles los otros canales habituales: sucursales bancarias, locales de Sencillito y oficinas de TGR a lo largo del país, para quienes prefieran el pago presencial.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, subrayó la relevancia del pago oportuno de contribuciones, al expresar que “estos recursos no solo fortalecen la gestión de cada municipio, sino que también son esenciales para el Fondo Común Municipal (FCM), un mecanismo solidario que redistribuye ingresos desde comunas con mayor recaudación hacia aquellas más vulnerables, equilibrando oportunidades y servicios para todas y todos”.

Recuerda 🔔 El martes 30 de septiembre vence el plazo para pagar la tercera cuota de contribuciones. Paga usando tu ClaveÚnica, Clave Tributaria, ROL o dirección y recibe el comprobante de pago de forma inmediata. 🧾Ingresa a 🔗 https://t.co/0lMcxu2WHg pic.twitter.com/1S8E6PFStj — Tesorería General de la República (@tgrchile) September 22, 2025

Según el Informe Semestral de Financiamiento Comunal 2025, durante el primer semestre de este año se recaudaron $1.303.308 millones ($1,3 billón) por este concepto, lo que refleja una variación real de 6% en comparación con el mismo período de 2024.

Las comunas con mayor recaudación fueron Las Condes ($130.247 millones), Lo Barnechea ($63.480 millones) y Santiago ($62.848 millones). En tanto, las regiones con mayores ingresos por contribuciones fueron la Región Metropolitana ($725.063 millones), Valparaíso ($124.780 millones) y Biobío ($81.167 millones), con incrementos nominales de 10,1%, 12,9% y 15,5% respectivamente.

El Tesorero Nobizelli llamó a las y los contribuyentes de la tercera edad a revisar si cumplen con los requisitos del beneficio de rebaja fiscal de contribuciones, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII); personas mayores con ingresos iguales o inferiores a 13,5 UTA reciben una rebaja del 100% del impuesto territorial asociado a una vivienda; quienes tengan ingresos superiores a 13,5 UTA y hasta 30 UTA acceden a una rebaja del 50%.