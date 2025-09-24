Falta poco para el Cyber Monday 2025: revisa las fechas de las ofertas y marcas que participarán
El Cyber Monday 2025 ya comienza a despertar gran expectativa, aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aún no ha confirmado la fecha oficial del evento.
El Cyber Monday se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico en Chile. Cada año reúne a cientos de marcas que ofrecen grandes descuentos y promociones en categorías que incluyen tecnología, moda, viajes y servicios turísticos. La organización está liderada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que convoca a empresas de diversos sectores como salud, belleza, calzado, deporte y más.
Posible fecha confirmada para el Cyber Monday
Aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aún no ha confirmado la fecha oficial, distintos medios apuntan a que el Cyber Monday 2025 se realizaría entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre. Al igual que en años anteriores, el evento tendría una duración de tres jornadas consecutivas de ofertas online, desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles.
De concretarse, el Cyber Monday 2025 mantendría el formato habitual que lo ha posicionado como una de las instancias de comercio electrónico más importantes del año.
Sin embargo, en el sitio oficial de Cannon Home se menciona otra referencia de fechas: del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre, con la misma extensión de tres días.
Qué marcas participaran en el Cyber Monday 2025
Si quieres conocer las marcas que participarán en el Cyber Monday 2025, ingresa a cyber.cl una vez que la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirme el evento para revisar marcas adheridas. Sin embargo te dejamos un listado de las marcas que forman parte de manera oficial:
Tecnología
- Lenovo
- Movistar
- JBL by Harman
- Sony
- Huawei
- Globaltecno
- ElectroLux
- HP
- Marley
- Garmin
- Samsung
- Cencosud Tecnología
Vestuario y Calzado
- Ripley
- Falabella
- Paris
- Andesland
- Intersport
- Skechers
- Tommy Hilfiger
- Columbia
- Puma
- Levi’s
- Bata
- Superga
- Hush Puppies
- Ellus
- Kayser
- Kappa
- Velez
Salud y Belleza
- Fundación Beata Laura Vicuña
- Clínica Estética
- Perfumed
- Premium Playmats
- Belif (skincare coreano)
- Clínica Belenus
- Novasalud
- Ultraestetica
- Dermocosméticos
Deportes y Outdoor
- Andesland
- Columbia
- Sportway
- Spyder
- Trek
- Head
- Volcom
- Skechers (deportes)
- Spalding
Hogar y Construcción
- Preunic
- IKEA
- Casaideas
- Ferretería Marsella
- Ferretek
- Ferrohouse
- Domótica
- Ferretería y Construcción
Viajes y Turismo
- Turismocity
- Club Med
- Viajo Bien
- Epic Travels
- Huilo Huilo Reserva Biológica
- Hoteles y Resorts
Infantiles y Juguetes
- Lego
- Baby
- Aprender Jugando
- Tréboll
- Playskool
- Theline
Multitiendas y Supermercados
- Jumbo
- Tottus
- Mercado Libre
- Softys
- Cencosud
Alimentos y Bebidas
- Coca-Cola
- Café Coffee
- Pal Pelo
- CCU
Instituciones Benéficas y Educación
- Fundación Beata Laura Vicuña
- Fundación Conecta Mayor
- Fundación Don Bosco
- Fundación Dfonolk
- Instituto Chileno Norteamericano de Cultura
- Aldeas Infantiles SOS
Automóviles y Neumáticos
- GAC Motor
- Bridgestone
- Goodyear
- BMW Motorrad
- Derco
- JAC
- Izurieta
- Skoda
Mascotas
- Petco
- Razas Pet
- Very Important Pet VIP