Cuándo comienzan las vacaciones de verano 2025: estas son las fechas claves que debes conocer

Terminaron las Fiestas Patrias y aumenta la expectativa entre los escolares respecto al cierre del año académico y el inicio de las vacaciones de verano.

Septiembre suele transcurrir rápidamente debido a las celebraciones de Fiestas Patrias, lo que impulsa a muchos estudiantes a pensar en el descanso que los espera tras el término de las clases.

Según el calendario escolar oficializado por el Ministerio de Educación, el cierre del año escolar 2025 dependerá del tipo de establecimiento. En los colegios con jornada escolar completa, las clases finalizarán el viernes 5 de diciembre, mientras que en los establecimientos sin jornada escolar completa, el último día será el viernes 19 del mismo mes.

A partir de estas fechas, los estudiantes podrán iniciar su receso veraniego, dependiendo de su establecimiento educacional.

En cuanto al inicio de las clases para el 2026, aunque el calendario aún no ha sido oficializado, tradicionalmente se fija para la primera semana de marzo.