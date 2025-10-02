Panoramas culturales para este fin de semana: revisa fechas y horarios de los eventos

Con la llegada de octubre, la ciudad recibe la primavera con días más luminosos, ideales para reencontrarse con amistades, disfrutar en familia o salir a recorrer rincones tradicionales de la capital. En ese contexto, el Barrio París-Londres volverá a transformarse en escenario de una actividad que une cultura, diseño y música.

El Mercado París-Londres: Expomoda, impulsado por el Centro Cultural Espacio Londres y respaldado por el Gobierno Regional Metropolitano, reunirá a destacados exponentes del diseño emergente en una experiencia que busca acercar nuevas propuestas creativas al público.

La curatoría de Slow Fashion Week estará a cargo de los dos primeros niveles del edificio, mientras que el tercer piso tendrá el sello distintivo de Babyv4mp, presentando una visión distinta y contemporánea de la moda independiente.

El encuentro contará además con presentaciones musicales y oficios en vivo, lo que convertirá al barrio patrimonial en un punto de encuentro primaveral. Desde la organización se aconseja evitar asistir con mascotas debido a la alta concurrencia esperada.

Detalles del evento:

Cuándo: sábado 4 y domingo 5 de octubre

sábado 4 y domingo 5 de octubre Entrada: gratuita

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercado Paris Londres (@mercadoparislondres)

Feria de Artes en Factoría Franklin

La Factoría Franklin será escenario de un encuentro que reunirá artes visuales, oficios y diseño bajo la organización de la plataforma cultural Plaza Pública.

El programa considera presentaciones musicales, talleres interactivos, muestras artísticas y una variada propuesta gastronómica del sector, lo que lo convierte en un panorama destacado para este inicio de octubre.

Información clave:

Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre

sábado 4 y domingo 5 de octubre Lugar: Factoría Franklin, Franklin 741, Santiago

Factoría Franklin, Franklin 741, Santiago Entrada: gratuita

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PÚBLICA (@somospublica.cl)

Mercado Primavera llega al MUT con talleres y expositores

El MUT se ha consolidado como uno de los espacios favoritos de la capital gracias a su infraestructura contemporánea y sus áreas verdes que ofrecen un respiro del ritmo urbano.

Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, el recinto albergará el Mercado Primavera, instancia que reunirá a distintos expositores y actividades abiertas al público. Además, se impartirán talleres —algunos con costo adicional— cuyos detalles se encuentran disponibles en la plataforma oficial del MUT.

Datos del evento:

Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre

sábado 4 y domingo 5 de octubre Horario: 11:00 a 20:00

11:00 a 20:00 Lugar: El Jardín, piso 3 del MUT

El Jardín, piso 3 del MUT Dirección: Av. Apoquindo 2730, Las Condes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercado Urbano Tobalaba (@mut.cl)

Providencia recibe el Yokai Matsuri en Parque Bustamante

El Parque Bustamante, a la altura del Café Literario, será el escenario del Yokai Matsuri, encuentro cultural inspirado en la tradición japonesa que se desarrollará durante el primer fin de semana de octubre.

La programación contempla exhibiciones de ilustraciones, concursos, batallas de sumo, firma de libros y entrega de obsequios, convirtiéndose en una alternativa gratuita para disfrutar en la comuna de Providencia.

Detalles del evento:

Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre

sábado 4 y domingo 5 de octubre Horario: 11:00 a 19:00

11:00 a 19:00 Lugar: Parque Bustamante (sector Café Literario), Providencia

Parque Bustamante (sector Café Literario), Providencia Entrada: gratuita

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Safari colectivo (@safari.colectivo)

