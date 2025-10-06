Aprovecha los descuentos del Cyber Monday en Chile: así puedes encontrar zapatillas baratas
Comenzó el Cyber Monday y con ella la búsqueda de las mejores ofertas, si estás en la búsqueda de zapatillas con descuento, te recomendamos el uso de comparadores de precios. De manera que puedas evaluar los precios de diferentes productos en tiempo real, detectar ofertas genuinas y estar alerta sobre los mejores momentos para comprar. A continuación, te dejamos algunas plataformas que te sirven de comparador en Chile:
Knasta
Knasta se posiciona como la herramienta líder para encontrar zapatillas con descuento. Sus características principales incluyen:
- Historial de precios detallado que permite verificar si un descuento es real o artificial
- Sistema de alertas personalizadas para recibir notificaciones cuando las zapatillas alcanzan un precio objetivo
- Detección automática de ofertas falsas mediante análisis de fluctuaciones de precios
- Comparación entre más de 40 tiendas simultáneamente
La plataforma es especialmente efectiva durante eventos como el Cyber Monday, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 80% en modelos seleccionados.
TuGanga
TuGanga mantiene una base de datos con más de 650.000 productos generales, incluyendo una selección de zapatillas de 45 tiendas principales. Sus ventajas clave son:
- Historial de precios extenso para identificar tendencias de descuentos
- Alertas diarias con las mejores ofertas detectadas automáticamente
- Extensión de navegador que funciona como “consejero inteligente” durante la navegación
- Verificación de precios mínimos históricos en tiempo real
Esta plataforma es particularmente útil para detectar “gangas genuinas” basadas en el comportamiento histórico de precios.
Descuentos Rata
Descuentos Rata opera como una red colaborativa donde usuarios reportan ofertas exclusivas en zapatillas. Sus beneficios incluyen:
- Ofertas detectadas por la comunidad que no aparecen en comparadores automáticos
- Cupones exclusivos y códigos de descuento especiales
- Actualización en tiempo real a través de redes sociales
- Acceso a promociones “ocultas” con stock limitado
Esta plataforma es ideal para encontrar descuentos únicos que podrían pasar desapercibidos en otros comparadores.
Tiendas online con buenas ofertas en zapatillas
Retail
Blockstore opera con más de 45 tiendas físicas en Chile y ofrece descuentos constantes del 35% al 47% en marcas como Vans, Converse, DC Shoes y New Balance. Sus ofertas Cyber incluyen modelos con rebajas significativas como las Vans Knu Skool con 47% de descuento.
Adidas Chile mantiene un outlet permanente con descuentos hasta 60%, además de ofertas especiales para miembros adiClub que incluyen descuentos adicionales del 20% con códigos promocionales.
Retail
Hites presenta una de las selecciones más amplias con 3,233 productos disponibles y descuentos que van del 30% al 72%, incluyendo marcas premium como Nike, Adidas, Puma y Skechers.
Falabella ofrece zapatillas de todas las marcas reconocidas con sistemas de filtrado avanzado por precio, marca y descuento, facilitando la búsqueda de ofertas específicas.
Paris destaca por sus ofertas en eventos Cyber con descuentos especiales en zapatillas urbanas, deportivas e infantiles.
Outlets
Easton Mall Santiago
Ubicado en la Salida San Ignacio, Ruta 5 Norte, este outlet mall ofrece las mejores marcas a precios outlet con descuentos del 30% al 70%. Opera todos los días de 10:00 a 20:00 horas y cuenta con tiendas Adidas, Nike, Puma y Reebok.
O2 Sports Outlet
Con múltiples ubicaciones en Providencia y el centro de Santiago, estas tiendas se especializan en marcas deportivas con descuentos del 25% al 60%. Los horarios típicos son lunes a viernes de 10:30 a 19:40 y sábados de 11:00 a 14:00.
Outlets recomendados en redes sociales
Según testimonios de usuarios en Reddit:
-
Outlet Puma en Núcleo Puente Alto: Descuentos excepcionales, como zapatillas de trail a $30.000 que en retail cuestan $74.000
-
La Fábrica San Joaquín (Metro Carlos Valdovinos): Múltiples outlets, destacando especialmente el de Puma
-
Outlet Buenaventura en Chicureo: Múltiples marcas con descuentos significativos