Guía Cyber Monday: descuentos de hasta 50%en belleza y farmacia con delivery

El Cyber Monday 2025 incluye la participación de tiendas especializadas en belleza, farmacia y supermercado a través de plataformas de delivery. Sally Beauty, The Body Shop, Salcobrand, Ahumada y Jumbo registran descuentos de hasta 50% y están disponibles mediante Uber Eats durante el evento del 6 al 8 de octubre.

Las plataformas de delivery forman parte del Cyber Monday 2025, evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que se extiende hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.

Las ofertas abarcan productos de belleza profesional, cosmética natural, productos farmacéuticos, dermocosmética y artículos de supermercado, disponibles tanto en tiendas físicas como a través de aplicaciones de entrega a domicilio.

Sally Beauty

Sally Beauty reporta descuentos de hasta 40% en productos para cabello, uñas, maquillaje y herramientas. La cadena, presente en 13 países con más de 5,000 tiendas, comercializa productos profesionales y para uso doméstico.

Las categorías incluyen:

Productos de cuidado capilar y coloración

Herramientas eléctricas marca BaBylissPRO

Sistemas para manicure y productos de uñas

Líneas de maquillaje y cosméticos

Los productos están disponibles en tiendas físicas y a través de Uber Eats. La empresa ofrece despachos a todo Chile con envío en 48 horas para la Región Metropolitana según información en su sitio web.

The Body Shop: Cosmética con Descuentos Reportados

Ofertas Informadas por la Empresa

The Body Shop informa 15% de descuento en la mayoría de sus productos, con ofertas de hasta 50% en artículos seleccionados. Los sets de regalo registran descuentos de hasta 45%.

Los productos incluyen:

Sérums con 40% de descuento reportado

Productos de wellness con 40% de descuento

Sets de regalo con hasta 45% de descuento

Productos seleccionados con hasta 50% de descuento

Disponibilidad y Canales de Venta

La marca está presente en centros comerciales y reporta disponibilidad a través de Uber Eats durante el evento Cyber Monday.

Salcobrand

Salcobrand informa descuentos de hasta 50% en productos infantiles, belleza e hidratación. Los productos de dermocoaching registran 40% de descuento según la información oficial.

Las categorías con descuentos incluyen:

Dermocoaching: 40% de descuento en productos especializados

Wellness: Descuentos de hasta 50%

Productos infantiles: Descuentos variables

Productos de belleza: Rebajas hasta 50%

Tiene un buscador de precios en su sitio web y servicio de despacho al día siguiente según su información corporativa.

Ahumada

Farmacias Ahumada reporta descuentos de hasta 40% general, que se extienden a 55% con tarjeta CMR en productos seleccionados. Los medicamentos presentan hasta 50% de descuento para miembros del programa Ahumada Contigo.

Ofertas informadas:

Productos La Roche-Posay, Vichy y CeraVe: Hasta 45% de descuento

Multivitamínicos: Hasta 40% de descuento

Productos Eucerin: Hasta 45% de descuento pagando con CMR

Informó 25% de descuento los sábados, domingos y lunes con tarjeta CMR o Débito Banco Falabella según su programa regular.

Jumbo

Jumbo reporta descuentos del 15% al 50% distribuidos en 13 categorías de productos:

Productos alimentarios:

Bebidas: Hasta 45% de descuento

Chocolates y galletas: Hasta 40% de descuento

Lácteos: Hasta 30% de descuento

Snacks: Hasta 30% de descuento

Carnes y congelados: Hasta 30% de descuento

Quesos: Hasta 35% de descuento

Productos del hogar:

Detergentes: Hasta 50% de descuento

Papeles: Hasta 40% de descuento

Desinfectantes: Hasta 30% de descuento

Productos Clorox: Hasta 30% de descuento

Cuidado personal:

Productos para bebé: Hasta 40% de descuento

Productos de belleza: Hasta 35% de descuento

Higiene oral: Hasta 40% de descuento

Ofrece entrega a domicilio y retiro gratuito en tienda según su información de servicios.

Uber Eats

Uber Eats incluye en su plataforma a Sally Beauty, The Body Shop, Jumbo, Salcobrand y Ahumada permitiendo acceso a productos especializados mediante delivery.

Servicios disponibles:

Entrega a domicilio de productos de belleza y farmacia

Acceso a ofertas de cada tienda participante

Programa Uber One

La plataforma ofrece Uber One con 5% de descuento adicional en pedidos y entregas gratuitas. La membresía tiene costo mensual de $3,990 o anual de $39,990, con 4 semanas de prueba gratuita según información oficial.

Plataformas de delivery alternativas

Rappi

Rappi reporta descuentos de hasta 60% en productos de retail, con $10,000 de descuento adicional en compras superiores a $25,000. Los restaurantes participantes ofrecen promociones hasta 50%.

PedidosYa

PedidosYa informa descuentos de hasta 60% en supermercados y farmacias. El plan anual PedidosYa Plus está disponible por $20,000 en lugar de $47,880 hasta el 12 de octubre.