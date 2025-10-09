SERNAC emite alerta de seguridad por modelo de vehículo Kia Sorento vendido en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informó sobre una alerta de seguridad dirigida a propietarios del Kia Sorento (XM) comercializado durante el año 2015, tras detectarse un posible desperfecto mecánico que podría comprometer la seguridad de quienes conduzcan este modelo.

Detalles del llamado del SERNAC

El organismo precisó que el problema estaría relacionado con un desgaste en los cojinetes de biela, componente clave del motor. De acuerdo con el informe, esta falla podría representar un riesgo para la seguridad de los consumidores, razón por la cual se solicitó a los dueños de los vehículos afectados que se acerquen al servicio técnico autorizado para una revisión gratuita.

Según lo señalado por el SERNAC, “los vehículos afectados pueden tener un defecto de producción en el sector del habitáculo del motor, la falla consiste en el desgaste de los cojinetes de biela”.

Asimismo, explicaron que “un cojinete de biela desgastado puede provocar un golpeteo anormal, ruido del motor y/o iluminación del testigo de presión de aceite”.

El desperfecto podría ocasionar la detención súbita del motor mientras se conduce, situación que implica un potencial riesgo de colisión si no se corrige a tiempo.

Procedimiento y solución para los usuarios

El proceso de reparación se realizará mediante un protocolo establecido por la marca, con una duración estimada de 11 horas. El SERNAC aclaró que la intervención no tendrá costo para los consumidores.

Finalmente, el organismo subrayó que “a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile”.

Los propietarios del modelo mencionado pueden consultar más información sobre la alerta y el procedimiento de revisión en el sitio web oficial del SERNAC, CLIC AQUÍ.