Cursos gratuitos disponibles en octubre si eres afiliado de esta caja de compensación

La Caja de Compensación Los Andes abrió una nueva oportunidad de desarrollo para sus afiliados a través de cursos gratuitos en distintas áreas del conocimiento. Las temáticas incluyen emprendimiento, empleabilidad, desarrollo personal y laboral, formación digital e idiomas, entre otras.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo académico de reconocidas instituciones de educación superior, como la Universidad de Chile, que colabora ofreciendo programas sin costo para los afiliados interesados en fortalecer sus competencias y ampliar sus conocimientos.

Qué cursos se pueden tomar actualmente

Gestión del Cambio en la Organización (Universidad de Chile)

El programa enseña cómo implementar procesos de cambio sostenibles dentro de las organizaciones. Al finalizar, los participantes serán capaces de reconocer los fundamentos de la agilidad en la gestión de personas, aplicándolos dentro de un marco de trabajo ágil con metodologías específicas.

Alimentación para sanar tu cuerpo (Sasi Group)

Este curso promueve una alimentación consciente basada en la conexión con el propio cuerpo, incorporando principios de cocina saludable para mejorar el bienestar y la calidad de vida.

Cocina Creativa y Consciente (Sasi Group)

Una propuesta que combina creatividad culinaria y equilibrio nutricional. Enseña a preparar comidas saludables con ingredientes frescos y accesibles, además de técnicas para conservar y organizar alimentos de manera eficiente.

Podcast “Hablemos de Pega” (Caja Los Andes)

Serie de 13 capítulos centrada en la empleabilidad y la transición laboral, que entrega orientación práctica para enfrentar procesos de búsqueda de empleo y fortalecer habilidades profesionales.

Entorno VUCA y desafíos del liderazgo (Universidad de Chile)

Un programa diseñado para comprender los entornos VUCA (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos), ofreciendo estrategias efectivas de liderazgo adaptativo y gestión del cambio organizacional.

Dónde se puede acceder a más información

Para revisar el catálogo completo de programas y conocer los próximos cursos disponibles para los afiliados, se puede acceder al sitio oficial de Caja Los Andes, donde se encuentra toda la información actualizada sobre la oferta formativa.