DATOS ÚTILES
Turismo Mujer Sernatur en octubre: revisa los destinos de viajes para mujeres
Sernatur y Turismo Mujer lanzan viajes exclusivos para mujeres a Valle del Elqui y Machalí, con todo incluido y reservas desde octubre.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), junto a Turismo Mujer Sernatur, estos son los destinos que forman parte de la segunda temporada del programa “Destino a un viaje solo para mujeres”. Esta iniciativa ofrece experiencias turísticas pensadas exclusivamente para mujeres.
También te puede interesar:
Los nuevos destinos de Turismo Mujer Sernatur son:
Iquique
Ver esta publicación en Instagram
Vicuña
Ver esta publicación en Instagram
Machalí Termas
Ver esta publicación en Instagram
Santa Cruz
Ver esta publicación en Instagram
Pucón
Ver esta publicación en Instagram
Frutillar
Ver esta publicación en Instagram
Puerto Varas
Ver esta publicación en Instagram