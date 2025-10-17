Museo del Inmigrante en Valparaíso: un nuevo espacio que revive la historia multicultural

Desde agosto, Valparaíso cuenta con un nuevo referente cultural que pone en valor su pasado cosmopolita. El Museo del Inmigrante, ubicado en el corazón del Cerro Concepción, abre una ventana al legado de las comunidades que dieron forma al “Puerto Principal” a lo largo del siglo XIX. Este espacio surge como parte del proyecto cultural Destino Valparaíso, con la misión de conectar la memoria colectiva con el patrimonio arquitectónico y social de la ciudad.

Qué propone la experiencia del museo

Con más de 1.800 metros cuadrados de exposición, el recorrido combina tecnología y memoria: audioguías, pinturas, fotografías y recreaciones que narran el modo de vida de los inmigrantes que llegaron al puerto en busca de nuevas oportunidades. Según detalla el medio America Quarterly, uno de los ejes temáticos aborda el pasado británico de la ciudad, cuando Valparaíso fue conocida como “la ciudad más británica de Sudamérica”, ganándose el sobrenombre de “Liverpool del Pacífico”.

“Este museo es un homenaje a las personas que cruzaron el mundo y llegaron en condiciones precarias a Valparaíso”, expresó a la publicación estadounidense el fundador del proyecto, Eduardo Dib. “Algunos incluso se van llorando al encontrar a sus antepasados en las fotografías”, añadió.

Dónde se encuentra y qué ofrece su entorno

El museo se emplaza en un edificio cargado de historia: el antiguo Colegio Alemán, declarado Monumento Nacional, que conserva el espíritu patrimonial del Valparaíso antiguo. Además del recorrido principal, el espacio integra cafeterías y tiendas, que complementan la visita con una oferta cultural y turística integral.

Entre los objetos exhibidos destacan raquetas de tenis, palos de golf y utensilios deportivos, además de materiales de las escuelas creadas por las colonias extranjeras. Cada pieza da cuenta del impacto que tuvieron estas comunidades en la vida cotidiana y el desarrollo social del puerto.

Cuál es el horario y valor de las entradas

El Museo del Inmigrante abre de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en calle Concepción 499, Cerro Concepción, Valparaíso.

Los valores de ingreso son los siguientes:

Extranjeros: $15.000

$15.000 Entrada general: $10.000

$10.000 Niños (hasta 12 años): $5.000

$5.000 Adultos mayores y estudiantes con TNE: $5.000 (martes y miércoles)

Las entradas pueden adquirirse en las boleterías del museo o a través del sitio oficial de Destino Valparaíso, CLIC AQUÍ, ofreciendo una nueva oportunidad para redescubrir el carácter multicultural que marcó la identidad del puerto.