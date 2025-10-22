Black Friday 2025: confirman la fecha del gran evento de descuentos online

La empresa Wide Latam anunció oficialmente la realización del Black Friday 2025, una de las jornadas de comercio electrónico más esperadas del año. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre a través del sitio web, CLIC AQUÍ, donde se concentrarán cientos de marcas con atractivas ofertas previas a las compras navideñas.

Qué tipo de descuentos ofrecerá el Black Friday

Durante los cuatro días del evento, el portal reunirá un extenso catálogo de promociones en categorías tan diversas como viajes, tecnología, belleza, juguetes, muebles, inmobiliario y servicios. La iniciativa busca posicionarse como una vitrina digital masiva para consumidores y emprendedores, brindando una amplia variedad de productos y precios competitivos en un solo sitio.

Cómo podrán participar las pymes y emprendedores

De acuerdo con Wide Latam, uno de los principales objetivos de la edición 2025 será fortalecer el comercio electrónico local e impulsar la participación de pymes y nuevos emprendimientos. Las marcas interesadas podrán sumarse al evento mediante planes preferenciales desde los $150.000, lo que les permitirá exhibir sus productos en el portal y potenciar su visibilidad digital.

“Para esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la expansión y fortalecimiento del comercio electrónico, y por lo mismo queremos convocar a todas las marcas, haciendo un llamado especial a pymes, emprendedores y a aquellos que nunca han participado, para que se atrevan a ser parte de este catálogo online que les permitirá aumentar sus ventas y especialmente, su presencia en la web”, destacaron desde Wide Latam.

Qué marcas estarán presentes en esta edición

La versión 2025 contará con cientos de marcas, desde pequeños comercios hasta reconocidas empresas nacionales e internacionales, abarcando rubros de alimentación, hogar, vestuario y servicios. El listado completo estará disponible en el sitio web, CLIC AQUÍ.

Y el Black Friday organizado por la Cámara de Comercio de Santiago

Es importante precisar que el evento anunciado por Wide Latam es independiente del Black Friday oficial de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Hasta el momento, la CCS no ha realizado su lanzamiento oficial ni informado sobre las marcas que participarán en su propia versión.

La información oficial sobre el evento de la CCS estará disponible próximamente en su sitio, CLIC AQUÍ, donde se publicarán detalles actualizados sobre fechas y participantes.