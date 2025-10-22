Feria de la Primavera: un panorama gratuito para disfrutar la naturaleza y el cielo en familia

Este sábado 25 de octubre, el programa “Más Parque” de Parque del Recuerdo invita a celebrar la llegada de la primavera con una jornada gratuita repleta de talleres y experiencias para toda la familia. El evento se realizará en el nuevo parque urbano de la laguna, un espacio pensado para combinar recreación, cultura y contacto con la naturaleza.

Por qué es una oportunidad única para aprender y disfrutar

Durante la actividad, los asistentes podrán participar en las estaciones interactivas de ASTRO RUTA, una organización dedicada a fomentar el interés por la astronomía entre niños y jóvenes. Habrá un planetario móvil, talleres para crear lámparas de plasma, construcción y lanzamiento de cohetes de papel, experiencias con realidad virtual, y dinámicas con legos y módulos de construcción que acercarán el conocimiento científico de forma lúdica.

Qué otras actividades se desarrollarán en el parque

El público también podrá inscribirse en los talleres de avistamiento de aves organizados por la Red de Observadores de Aves de Chile (ROC), que permitirán descubrir las especies presentes en el entorno natural del parque. Además, una feria de artesanía local reunirá a emprendedores y expositores con productos inspirados en los pilares del espacio: arte, cultura, naturaleza y recreación.

“En la laguna de Parque del Recuerdo hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para recibir a las familias y visitantes con actividades recreativas, culturales y en contacto con la naturaleza, con el objetivo de redescubrir este nuevo parque, el cual además contará con botes a pedales para recorrer la laguna”, comenta Paulina Jaramillo, Gerente de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

Qué lugares imperdibles hay dentro del nuevo parque

El recorrido por la laguna incluye el primer laberinto natural circular del país, con más de 1.400 m² de extensión, un bosque de bambú en una isla central, pasarelas que conectan hitos sobre el agua y un hotel para insectos que promueve la biodiversidad. Además, se podrá observar una bandada de patos residentes, esculturas, senderos y el primer apiario instalado en un parque cementerio en Latinoamérica.

Dónde y cuándo se puede participar

La Laguna de Parque del Recuerdo, ubicada en Américo Vespucio 555, Huechuraba, abrirá sus puertas este sábado con actividades gratuitas desde la mañana. Los talleres con cupos limitados pueden ser reservados a través del enlace disponible en el perfil de Instagram @masparque.

Durante los próximos meses, el espacio continuará ofreciendo nuevas experiencias relacionadas con arte, cultura, naturaleza y entretenimiento, cuyos detalles estarán disponibles en las redes sociales del programa Más Parque.

View this post on Instagram A post shared by Más Parque (@masparque)