Noche de Museos 2025: panoramas de la jornada gratuita que llenará de arte y cultura todo Chile

Dentro de pocas horas, este viernes 24 de octubre, Chile volverá a encender su vida cultural con la esperada segunda edición de la Noche de Museos, una jornada en la que más de 250 espacios culturales abrirán sus puertas para compartir arte, historia y patrimonio bajo las estrellas.

Organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la iniciativa “invita a vivir una noche en la que todo Chile se ilumina con cultura“, ofreciendo una experiencia única que busca acercar los espacios museográficos a las comunidades en un ambiente festivo y familiar.

Qué se podrá disfrutar durante la Noche de Museos 2025

Desde las 16:00 horas, los museos y salas de exposición de todas las regiones del país ofrecerán acceso gratuito a sus colecciones, actividades especiales y recorridos guiados. La propuesta está pensada para fomentar la participación ciudadana en torno al arte y la cultura, extendiendo la jornada hasta entrada la noche.

El evento se inspira en “Museos de Medianoche”, la reconocida actividad nacida en 2002 en el barrio Lastarria de Santiago, que durante años fue una tradición esperada por el público. Su última versión se realizó en 2018, dejando un recuerdo que hoy revive con esta renovada versión nacional.

Dónde se puede consultar la programación completa

El sitio web oficial de la Noche de Museos dispone de un buscador interactivo que permite encontrar los espacios participantes según región, comuna o tipo de actividad. Además, es posible filtrar por áreas de colección, enfoques temáticos y formatos de exposición, facilitando la planificación de recorridos personalizados para esa noche.