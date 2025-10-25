Precios de la bencina esta semana: revisa si subió o bajó el precio del combustible

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer su Informe Semanal de Precios para Combustibles, correspondiente al miércoles 22 de octubre de 2025, en el que detalla las modificaciones que comenzarán a aplicarse desde este jueves 23 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, los precios registran los siguientes movimientos:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): -$18,3 por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular: $0,0 por litro.

El reporte destaca que la única baja se registra en el kerosene, con una reducción de $18,3 por litro, mientras que el resto de los combustibles mantiene sus valores sin cambios respecto de la semana anterior.

Cuándo volverán a modificarse los precios de las bencinas

El último ajuste de las bencinas se realizó el 8 de octubre, fecha en que se aplicaron las variaciones correspondientes al ciclo anterior. Debido a que estos combustibles se modifican cada tres semanas, la próxima actualización de precios se concretará el jueves 30 de octubre.

Qué explica Enap sobre su rol en los precios

En su informe, la empresa aclara que su labor se centra en “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Además, precisa que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

Con esta actualización, el precio de la parafina —combustible clave para calefacción en temporada fría— muestra una disminución relevante, mientras que los valores de bencinas, diésel y GLP vehicular permanecerán sin cambios por lo menos hasta la próxima semana.

La información oficial está disponible en el sitio web de Enap, donde semanalmente se publican las proyecciones de precios y los factores que influyen en las variaciones del mercado nacional de combustibles.