Ley del vaso de agua avanza en el Senado: en qué consiste la iniciativa que se someterá a votación

El proyecto que busca garantizar agua potable gratuita en locales de expendio de alimentos avanza firmemente en el Congreso. Tras un nuevo análisis en la Comisión de Salud, la iniciativa quedó lista para ser discutida y votada en la Sala del Senado, acercándose a su aprobación final.

Durante la sesión del 17 de octubre, la comisión revisó las observaciones presentadas a las distintas versiones del texto y decidió no incorporar artículos que proponían sanciones, la instalación de bebederos públicos o la obligación de implementarlos en establecimientos educacionales. Los cambios realizados deberán ser nuevamente examinados por la Cámara de Diputadas y Diputados en un segundo trámite legislativo.

Qué establece el texto que se someterá a votación

La iniciativa señala que:

“Los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos preparados para consumo dentro del local, tales como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo. Su provisión tendrá carácter gratuito y será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”.

Asimismo, se definió que las eventuales multas y fiscalización de esta norma recaerán en las secretarías regionales del Ministerio de Salud, en concordancia con su labor de supervisión habitual sobre locales de expendio de alimentos.

Habrá sanciones para quienes no cumplan con la medida

Si bien durante el debate se consideró la posibilidad de aplicar multas que oscilaran entre 1 y 10 UTM anuales, esta propuesta fue descartada por los parlamentarios. De esta forma, la norma mantendrá su foco en la obligación de garantizar el acceso al agua potable gratuita para los consumidores, sin incorporar un régimen sancionatorio en esta etapa.

La “ley del vaso de agua” continúa su camino legislativo, representando un paso más hacia la promoción de prácticas responsables en torno al consumo y la disponibilidad de este recurso esencial.