Micro de Pirque a Buin: esta es la nueva ruta del recorrido 282 de RED movilidad

Desde el sábado 8 de noviembre, Pirque y Buin quedaron oficialmente conectadas al sistema integrado de transporte del Gran Santiago gracias al nuevo recorrido 282, operado por RED Movilidad. Este nuevo trayecto marca un hito al convertirse en el primero en cruzar el río Maipo, ampliando la cobertura del sistema hacia el sur de la capital.

Cuál es el trazado del nuevo servicio 282

El recorrido 282 enlaza la estación Plaza de Puente Alto, perteneciente a la Línea 4 del Metro de Santiago, con la estación EFE Nos, ubicada en San Bernardo. En su trayecto atraviesa zonas clave de Pirque y sectores de Buin, facilitando el traslado de los habitantes de esas comunas hacia la red de transporte metropolitano.

El servicio operará de lunes a sábado entre las 05:30 y 23:30 horas, mientras que los domingos y festivos funcionará desde las 06:30 hasta las 23:30 horas.

Hacia estación EFE Nos: Villa San Ramón – Pirque – El Cruceral – Virginia Subercaseaux – Camino Los Morros – Mall Plaza Sur.

Hacia Plaza de Puente Alto: Camino Los Morros – Valle Nevado – Virginia Subercaseaux – El Cruceral – Pirque – Villa San Ramón.

Qué otros cambios se implementaron en RED Movilidad

Durante la misma jornada, se sumó un nuevo recorrido en Puente Alto: el F28, que conecta el sector de Bajos de Mena, Metro Plaza de Puente Alto y Eduardo Cordero, fortaleciendo la conectividad en el sector suroriente.

Además, se realizaron modificaciones y extensiones en distintos servicios:

722: extendido hasta el terminal Santa Marta, en Huechuraba.

B13: modificó su trazado en el sector de Santo Tomás de Lampa.

B26: acortó su ruta en la Alameda para evitar el barrio Meiggs, en Santiago.

Dónde se puede consultar la información completa de los nuevos recorridos

Los detalles sobre horarios, paradas y trazados actualizados de todos los servicios están disponibles en el sitio oficial de RED Movilidad: www.red.cl.

Con estas incorporaciones, el sistema de transporte público de Santiago sigue ampliando su cobertura territorial, sumando nuevas comunas y mejorando la conectividad del área metropolitana.