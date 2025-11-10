Panoramas del MIM por el Día de la Fauna Chilena: revisa las actividades gratuitas

El Museo Interactivo Mirador (MIM) se transformará este 8 y 9 de noviembre en un espacio de encuentro con la naturaleza. Durante dos jornadas de acceso gratuito, el recinto ofrecerá una experiencia que combina ciencia, conservación y asombro. Los visitantes podrán participar en talleres, charlas, una feria ambiental y una votación ciudadana que busca dar voz a quienes no la tienen: los animales.

Quién será el próximo embajador de la fauna chilena

Uno de los momentos más esperados del evento será la elección del embajador o embajadora de la fauna chilena 2026. El año pasado, el público coronó al chungungo, el encantador mamífero marino conocido por su carácter juguetón.

Este año, nuevas especies entran en competencia, entre ellas el monito del monte, un marsupial endémico del sur de Chile considerado un fósil viviente, y la ranita de Darwin, un anfibio único donde el macho protege a sus crías dentro de su boca hasta que nacen.

Según el Ministerio del Medioambiente, cerca del 25 % de la fauna nacional es endémica, pero muchas especies enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. En ese contexto, la actividad del MIM busca despertar empatía y conciencia sobre la biodiversidad que habita el país.

A nivel global, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES) advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción, lo que otorga un sentido de urgencia a este tipo de iniciativas.

Talleres, charlas y dinámicas en el MIM

La educación ambiental moderna impulsa experiencias que despiertan la sensibilidad y la participación ciudadana. En el MIM, esta filosofía se materializará a través de talleres sensoriales, charlas abiertas y dinámicas familiares, donde la ciencia se mezcla con la emoción del descubrimiento.

Chile cuenta con más de 30 mil especies registradas, aunque gran parte de la población desconoce su riqueza natural. Por eso, el Día de la Fauna no pretende ser una lección, sino una invitación a redescubrir lo propio, a mirar con atención aquello que siempre ha estado cerca.

Los días 8 y 9 de noviembre, la naturaleza tendrá su cita en el MIM. Y será el público quien, con su voto, elija al nuevo símbolo de una causa que une a todos: la protección del patrimonio natural de Chile.