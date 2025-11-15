Revisa con tu RUT tu local de votación para las Elecciones 2025 y evita multas por no sufragar

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el pasado sábado 25 de octubre los datos electorales y los locales de votación correspondientes a cada ciudadano habilitado para participar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se desarrollarán este domingo 16 de noviembre en todo el país.

En este proceso, el voto es obligatorio, por lo que resulta esencial verificar con anticipación el local donde corresponde sufragar. La ley establece sanciones económicas significativas para quienes no cumplan con este deber cívico.

Cómo puedes consultar tu lugar de votación en el Servel

Para conocer el local donde te corresponde votar, el Servicio Electoral dispone de una plataforma, CLIC AQUÍ. Solo es necesario ingresar el RUT sin puntos y con guion, completar el código de seguridad (CAPTCHA) y acceder a la información entregada por el sistema.

El portal indica tanto la dirección del local asignado como la designación de vocal de mesa, ya sea titular o suplente, si aplica. De esta forma, los votantes pueden planificar su jornada electoral y cumplir sin inconvenientes con su obligación.

Qué sanciones existen por no asistir a votar

La participación en estas elecciones no es opcional. Según la normativa vigente, no concurrir a votar puede implicar multas de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes aproximadamente a $34.000 y $104.000.

Sin embargo, existen situaciones excepcionales que permiten justificar la ausencia sin recibir sanción. Entre ellas se encuentran:

Enfermedad o impedimento físico debidamente acreditado.

Residencia o permanencia temporal fuera del país .

Estar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación .

Cumplimiento de funciones encomendadas por la Ley 18.700 .

Impedimento grave certificado ante el juez de policía local.

Personas con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación respectiva.

Qué hacer si estás exento de votar

Aun cuando una persona se encuentre dentro de las excepciones, deberá justificar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local una vez que sea notificada. El incumplimiento de este trámite podría significar igualmente la imposición de una multa.

Con la elección presidencial y parlamentaria en cuenta regresiva, las autoridades recalcan la importancia de revisar la información electoral y acudir a votar este domingo 16 de noviembre, garantizando así una participación informada y responsable.