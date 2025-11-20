Caravana Navideña confirma su recorrido por la RM y regiones en diciembre

La llegada de diciembre vuelve a instalar el ambiente característico de la Navidad, un periodo marcado por reuniones familiares, cenas especiales y decoraciones que iluminan hogares y calles. En este contexto, Coca-Cola anunció el regreso de su tradicional Caravana Navideña, una experiencia que recorre distintas comunas con actividades para toda la familia. “Traiga a sus familiares y amigos para celebrar la temporada con actividades festivas, incluidas fotos con Santa, una caja de regalo de Coca-Cola repleta de artículos esenciales para obsequiar”, indicó Coca-Cola en su sitio web.

Qué comunas de la RM recibirán la Caravana

La compañía confirmó que el circuito en la Región Metropolitana se extenderá entre el sábado 6 y el jueves 18 de diciembre, con paradas programadas en múltiples puntos de la capital. A continuación, se detalla el calendario oficial del trayecto:

Comuna | Fecha de recorrido

Puente Alto | sábado 6 de diciembre

Las Condes | domingo 7 de diciembre

Providencia | martes 9 de diciembre

San Joaquín | miércoles 10 de diciembre

La Reina | sábado 13 de diciembre

Peñalolén | lunes 15 de diciembre

Renca | martes 16 de diciembre

La Florida | miércoles 17 de diciembre

Maipú | jueves 18 de diciembre

En qué regiones se sumará la experiencia navideña

Además del paso por la capital, la Caravana Navideña se desplegará por otras zonas del país, llevando música, luces y personajes emblemáticos a diversas ciudades. Las fechas confirmadas para los recorridos regionales son las siguientes:

Ciudad | Fecha

Puerto Montt | lunes 1 de diciembre

Temuco | martes 2 de diciembre

Concepción | miércoles 3 de diciembre

Talca | jueves 4 de diciembre

Viña del Mar | jueves 11 de diciembre

Coquimbo | sábado 20 de diciembre