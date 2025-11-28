Trekking gratis en Valparaíso por cúpulas patrimoniales este sábado 29

Este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas, Duoc UC Sede Valparaíso organiza el Trekking Histórico “Cúpulas de Valparaíso”, una caminata gratuita con inscripción previa por Instagram @centroextensionduocvalpo. La actividad forma parte de la Cartelera A Puertas Abiertas del Edificio Cousiño, impulsada por la Escuela de Turismo y Hospitalidad para valorar el patrimonio regional. Los cupos son limitados y el formulario se publicó este jueves en las stories del Instagram oficial.

La ruta permitirá visitar la Catedral de Valparaíso, la Iglesia de los Padres Franceses y la Iglesia Luterana del Cerro Concepción, tres espacios que elevan sus cúpulas sobre la ciudad y que dan cuenta de épocas, memorias y comunidades que han dejado huella en el paisaje porteño. Será un trayecto guiado que invita a caminar, observar y conectarse con la historia viva de Valparaíso, permitiendo apreciar su diversidad cultural desde una mirada pausada y cercana.

Para vivir la experiencia de manera cómoda y segura, se recomienda asistir con ropa y calzado adecuado para caminar, además de llevar gorro, botella de agua y $1.000, monto destinado al traslado en transporte tradicional contemplado dentro de la actividad.

Esta iniciativa de la Cartelera A Puertas Abiertas del Edificio Cousiño es organizada por la Escuela de Turismo y Hospitalidad, refuerza el compromiso de Duoc UC con la puesta en valor del patrimonio regional y con la creación de experiencias abiertas a la comunidad.