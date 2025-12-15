Cuándo son las próximas elecciones en Chile: así queda el calendario electoral a partir del 2026

Luego de la segunda vuelta presidencial, el cronograma oficial del Servicio Electoral (Servel) fija como siguiente hito las elecciones primarias regionales y municipales, programadas para el 9 de julio de 2028, siempre que los partidos políticos soliciten su realización. En este proceso, la participación será voluntaria.

Cuándo se eligen gobernadores, alcaldes y concejales

El calendario electoral considera las elecciones regionales y municipales para el 29 de octubre de 2028. En esa jornada, la ciudadanía deberá escoger a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, en uno de los procesos electorales más amplios a nivel territorial.

En aquellos casos donde ningún candidato alcance la mayoría requerida para asumir como gobernador regional, se contempla una segunda vuelta, fijada para el 26 de noviembre de 2028.

Cuándo se elige al próximo presidente de Chile

Tras los comicios locales y regionales, el calendario electoral avanza hacia un año clave para la política nacional. Las fechas ya establecidas son las siguientes: