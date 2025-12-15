Desde el 1 de enero de 2026, el Parque Nacional Torres del Paine implementará un nuevo sistema de tarifas diferenciadas, según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Magallanes. La medida apunta a enfrentar el aumento sostenido de visitantes y a mejorar la gestión operativa del principal destino natural del país.

Desde la institución explicaron que la iniciativa “responde a la necesidad de estructurar y regular la creciente demanda turística, seguir fortaleciendo la seguridad de los visitantes y la sustentabilidad del parque”.

Por qué se cambia el sistema de cobro en Torres del Paine

El nuevo modelo se enmarca en una “estrategia integral” de administración de visitantes y se alinea con “prácticas aplicadas en parques nacionales a nivel internacional que enfrentan desafíos similares, como la sobredemanda y la exposición a riesgos naturales”.

El objetivo es ordenar el flujo de personas, disminuir la presión sobre sectores de alta demanda y reforzar los estándares de seguridad al interior del parque.

Cómo funcionará el cobro diferenciado por recorridos

La compra de entradas se realizará según tramos específicos, definidos de acuerdo al itinerario que cada visitante planee realizar. Los recorridos considerados en esta estructura serán:

Full day

Base Torres

Circuito “W”

Circuito Macizo Paine

Desde Conaf destacaron que “esto permitirá a cada visitante adquirir un ticket acorde a su itinerario, optimizando el flujo de personas y fortaleciendo el control operativo y de seguridad al interior del Parque”.

Este sistema también permitirá mejorar la trazabilidad de los visitantes, aspecto considerado “imprescindible para fortalecer la seguridad en el Parque, especialmente ante emergencias, cambios de condiciones y necesidades de respuesta o coordinación en terreno”.

Qué medidas se adoptaron para no afectar a prestadores turísticos

En el marco de la implementación, la institución sostuvo una reunión informativa con “autoridades locales y prestadores de servicios turísticos regionales”, instancia en la que se abordaron inquietudes relacionadas con la nueva estructura tarifaria.

Durante el encuentro, “se explicó a las y los participantes un procedimiento para la obtención de beneficios de rebaja de tarifas, destinado a prestadores de servicios”, con el fin de evitar impactos en paquetes turísticos ya vendidos.

Finalmente, se recordó que el Parque Nacional Torres del Paine permanece abierto al público, aunque el acceso al circuito Macizo Paine se encuentra actualmente cerrado.