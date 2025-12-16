Línea 7 del Metro de Santiago: cuándo comenza a funcionar, duración de viajes y nuevas estaciones

La red de Metro de Santiago se prepara para sumar un nuevo eje de conectividad con la futura Línea 7, un proyecto de gran envergadura que permitirá unir el sector oriente y poniente de la ciudad en tiempos considerablemente menores a los actuales. Con una extensión de 26 kilómetros, esta línea está diseñada para responder a las necesidades de transporte de cerca de 1,6 millones de personas.

Cuánto durará el trayecto Renca – Vitacura con la Línea 7

La puesta en marcha de esta nueva línea significará una reducción sustancial en los tiempos de viaje. Actualmente, el trayecto entre Renca y Vitacura puede demorar hasta 72 minutos utilizando transporte en superficie. Con la Línea 7 operativa, ese recorrido se completará en aproximadamente 37 minutos, lo que representa una disminución del 49% en el tiempo de traslado. Este cambio permitirá mejorar la conectividad entre sectores históricamente desconectados y optimizar los desplazamientos diarios.

Cuándo comenzará a funcionar la Línea 7 del Metro de Santiago

De acuerdo con información oficial, la entrada en operaciones de la Línea 7 está programada para el año 2028. El proyecto contempla 19 estaciones que actualmente se encuentran en etapa de construcción y que permitirán integrar a la red de Metro a las comunas de Renca, Cerro Navia y Vitacura. Además, se generarán combinaciones estratégicas que facilitarán el acceso hacia Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia y Las Condes, beneficiando directamente a ocho comunas de la capital.

Dónde estarán ubicadas las estaciones de la nueva Línea 7

Las estaciones se emplazarán en ejes viales clave de Santiago, reforzando la conectividad y el acceso al transporte subterráneo. El trazado considera paradas entre Vicuña Mackenna y avenida Brasil; Vicuña Mackenna con José Miguel Infante; Salvador Gutiérrez con R. Petersen; Mapocho con Huelén; Mapocho con Neptuno; Mapocho con Radal; Mapocho con Walker Martínez; Mapocho con Matucana; y Mapocho con avenida Ricardo Cumming.

Asimismo, la Línea 7 contará con importantes puntos de combinación en Cal y Canto con las líneas 2 y 3; en Baquedano con las líneas 1 y 5; en Pedro de Valdivia con la Línea 1; y en avenida Vitacura con Isidora Goyenechea junto a la Línea 6. El recorrido continúa por sectores como Las Catalpas, Américo Vespucio, Alonso de Córdoba, Cerro Colorado, Rosario Norte y diversos cruces de la avenida Presidente Kennedy, incluyendo Padre Hurtado y Estoril.

Con este nuevo trazado, el Metro de Santiago ampliará su cobertura y ofrecerá una alternativa de transporte más rápida, eficiente y equitativa para miles de personas que se movilizan diariamente en la capital.