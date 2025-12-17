Europa vive un brote de H3N2: qué significa para Chile y cuáles son los síntomas de la gripe

Europa atraviesa un escenario sanitario complejo debido a un aumento inusual y adelantado de casos de influenza A H3N2, particularmente del subclado K. La situación ya genera presión sobre los sistemas de salud en países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, encendiendo alertas por un eventual arribo del virus a América.

En ese contexto, el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, señaló en el programa Buenos Días a Todos que esta variante “probablemente llegará a Chile” en los próximos meses. Aunque aclaró que no se trata de un virus desconocido, advirtió que presenta cambios genéticos que podrían facilitar su transmisión.

Por qué esta variante genera mayor preocupación

El especialista explicó que la influenza H3N2 está incluida desde hace años en el esquema de vacunación que se aplica en Chile, junto a H1N1 y un tipo B. Sin embargo, esta cepa corresponde a una modificación del virus original:

“Cada cierto tiempo hay un cambio de los antígenos del virus, y cuando esa variación es muy grande, la inmunidad previa y la vacuna no alcanzan a detenerlo. Por eso se vuelve más contagioso”.

Podría volver el uso de mascarillas durante el invierno

Rivera planteó que, si el aumento de la circulación viral se mantiene, no se descarta retomar medidas preventivas como el uso de mascarillas en los meses más fríos, especialmente en espacios cerrados o de alta concurrencia.

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la gripe H3N2

El broncopulmonar detalló que el cuadro clínico no difiere mayormente del de otras influenzas, por lo que el diagnóstico se apoya tanto en los síntomas como en la situación epidemiológica. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

Fiebre alta

Dolores musculares intensos

Escalofríos

Sensación de malestar general

Dolor de garganta

Tos seca

“Si aparece fiebre elevada junto a dolores musculares fuertes, malestar intenso, dolor de garganta y tos seca, lo más probable es que se trate de influenza”, explicó.

Cuánto duran los síntomas y qué complicaciones pueden aparecer

Generalmente, los síntomas se extienden por cerca de una semana, aunque pueden prolongarse debido a un síndrome postinfeccioso que aumenta el riesgo de complicaciones. Rivera advirtió que, si bien la influenza es causada por un virus, puede favorecer la aparición de infecciones bacterianas secundarias.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la neumonía, sinusitis y bronquitis purulenta, las que en situaciones graves pueden derivar incluso en la muerte.

Qué rol cumple la vacunación frente a esta cepa

El especialista subrayó la importancia de la inmunización, recalcando que, aunque “no evita por completo el contagio”, sí reduce de forma considerable la probabilidad de desarrollar cuadros graves y complicaciones asociadas a la enfermedad.