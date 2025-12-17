Viajes sin pasaporte: a qué países puedes viajar solo con tu cédula chilena

Con la cercanía del fin de semana largo, crece el interés por cruzar las fronteras y aprovechar unos días fuera del país. Sin embargo, antes de elegir un destino, es fundamental conocer qué requisitos migratorios solicita cada nación y qué documentos deben presentarse al momento de ingresar.

En la mayoría de los casos, las autoridades internacionales piden pasaporte y, en algunas ocasiones, visa. Aun así, dentro de Sudamérica existe una serie de acuerdos que facilitan la movilidad y permiten un ingreso más simple para los ciudadanos chilenos.

Qué países permiten la entrada solo con cédula de identidad vigente

De acuerdo con la información de ChileAtiende, la cédula de identidad basta para cruzar la frontera hacia varios países de la región, siempre que el documento esté en buen estado y sin caducar. Los destinos habilitados son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Esta facilidad reduce trámites y permite planificar viajes cortos sin la necesidad de portar un pasaporte.

Qué recomendaciones entregan las autoridades antes de viajar

Aunque el pasaporte chileno se mantiene entre los más valorados a nivel global, el organismo recalca que es indispensable conocer previamente “todas las exigencias y disposiciones legales para ingresar a cada país”, con el fin de evitar inconvenientes migratorios.

Además, advierte que algunos destinos solicitan que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Para quienes viajen con menores de edad, se exige presentar acta de nacimiento y/o una autorización notarial, dependiendo de las regulaciones específicas de cada territorio.