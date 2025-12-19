Panoramas de conciertos para 2026: revisa los shows confirmados y valores de las entradas

Santiago de Chile reafirma su lugar como una de las plazas más atractivas para los espectáculos en vivo a nivel regional. La respuesta del público, marcada por recintos llenos, entradas agotadas en tiempo récord y una agenda diversa, posiciona a la capital chilena al nivel de otras grandes ciudades sudamericanas como Buenos Aires, Bogotá y São Paulo. El año 2026 no será la excepción: el calendario confirma una avalancha de shows que abarca todos los géneros y generaciones.

Figuras históricas, artistas del pop global, referentes del rock y el metal, exponentes urbanos y festivales masivos forman parte de una programación que se extenderá durante todo el año. Nombres como AC/DC, Iron Maiden, Rosalía, Megadeth y Soda Stereo —con Gustavo Cerati recreado mediante inteligencia artificial— destacan dentro de una cartelera que ya genera alta expectación.

La capital chilena combina infraestructura, capacidad de convocatoria y una audiencia transversal que responde con fuerza a cada anuncio. Estadios, arenas, teatros y parques urbanos permiten recibir desde conciertos íntimos hasta producciones de escala internacional, consolidando a la ciudad como un destino clave para las giras mundiales.

Qué artistas y eventos marcarán la agenda musical del 2026

El calendario incluye decenas de presentaciones confirmadas a lo largo del año, con una oferta que va desde el pop latino y el rock clásico hasta la electrónica, el K-pop y el metal extremo. A continuación, el detalle de los principales conciertos y festivales anunciados, con fechas, recintos y rangos de precios.

Conciertos del 2026: dónde comprar entradas y cuánto cuestan

Bad Bunny – 9, 10 y 11 de enero – Estadio Nacional – De $57.500 a $402.500

Cosmic Kid – 15 de enero – Sala Metrónomo – $25.000

Festival del Huaso de Olmué – 15, 16, 17 y 18 de enero – Patagual – De $41.000 a $98.500

Andy Bell (Erasure) – 16 de enero – Teatro Caupolicán – De $39.675 a $112.700

Andy Bell (Erasure) – 17 de enero – Gran Arena Monticello – De $39.100 a $115.000

Terror – 20 de enero – Sala Metrónomo – $28.000

Young Cister – 21 de enero – Movistar Arena – De $23.000 a $103.500

Mr. Bungle – 22 de enero – Gimnasio de Concepción – De $40.300 a $69.000

Orchid – 22 de enero – Sala Metrónomo – $34.000

Avenged Sevenfold y Mr. Bungle – 24 de enero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $63.300 a $207.000

My Chemical Romance – 28 y 29 de enero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $51.800 a $207.000

Ken-Y – 31 de enero – Teatro Caupolicán – De $34.500 a $92.000

Los Auténticos Decadentes – 5 de febrero – Gran Arena Monticello – De $29.900 a $86.250

Los Auténticos Decadentes – 7 de febrero – Movistar Arena – De $25.520 a $81.200

Chayanne – 7 de febrero (Ester Roa de Concepción), 11 de febrero (Sausalito de Viña del Mar) y 14 de febrero (Estadio Nacional)

Doja Cat – 10 de febrero – Movistar Arena – De $52.988 a $170.738

Kali Uchis – 12 de febrero – Movistar Arena – De $37.680 a $108.330

Tini – 12 de febrero – Estadio Nacional – De $58.250 a $209.700

The Chemical Brothers – 13 de febrero – Espacio Riesco – De $80.500 a $115.000

Festival de Viña del Mar – 22 al 27 de febrero – Quinta Vergara – De $23.000 a $312.800

Miguel Bosé – 25 y 26 de febrero – Movistar Arena – De $40.250 a $195.500

Alejandro Sanz – 28 de febrero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $58.250 a $291.250

Pablo Alborán – 28 de febrero – Gran Arena Monticello – De $63.250 a $287.500

AC/DC y The Pretty Reckless – 11 y 15 de marzo – Parque Estadio Nacional – De $99.608 a $262.125

Lollapalooza Chile – 13, 14 y 15 de marzo – Parque O’Higgins – Pase general $284.000

Bryan Adams – 17 de marzo – Movistar Arena – De $33.350 a $194.350

Soda Stereo – 26, 27 y 28 de marzo – Movistar Arena – De $28.800 a $103.500

Megadeth – 4 de mayo – Movistar Arena – De $56.350 a $148.650

Korn – 8 de mayo – Parque Estadio Nacional – De $57.000 a $118.800

Ricardo Arjona – 6 al 19 de junio – Movistar Arena – De $43.425 a $226.775

Rosalía – 24, 25, 27 y 29 de julio – Movistar Arena – De $58.875 a $200.175

Iron Maiden – 31 de octubre – Estadio Nacional – De $38.600 a $154.400

Eros Ramazzotti – 26 de noviembre – Movistar Arena – De $34.500 a $138.000

Qué anticipa esta cartelera para la escena musical local

La amplitud del calendario confirma un 2026 marcado por la diversidad, con propuestas para públicos de todas las edades y estilos. Santiago no solo recibe grandes giras internacionales, sino que refuerza su posición como uno de los polos culturales más activos de la región, con una agenda que promete meses de música en vivo sin pausas.