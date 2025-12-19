Subsidio Empleo Joven: requisitos, fechas y montos del beneficio del SENCE

El Subsidio Empleo Joven (SEJ) es un apoyo económico administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), destinado a trabajadores jóvenes con cotizaciones previsionales vigentes y que pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares.

Según información publicada en el sitio web del SENCE, el beneficio está dirigido a personas entre 18 y 25 años que cumplan con las condiciones establecidas. Las postulaciones se mantienen abiertas durante todo el año y pueden realizarse de forma online mediante ClaveÚnica, a través del sitio oficial del organismo.

Para recibir el SEJ, los postulantes deben cumplir con requisitos específicos relacionados con edad, situación laboral y nivel socioeconómico. Además, es indispensable mantener las cotizaciones previsionales al día, ya que este criterio es revisado periódicamente por la entidad pagadora.

Cuándo se paga el Subsidio Empleo Joven en diciembre

El pago del Subsidio Empleo Joven se efectúa el último día hábil de cada mes. En el caso de diciembre, el dinero estará disponible el martes 30. De acuerdo con el calendario oficial, este pago corresponde a las rentas generadas en septiembre de 2025.

Es importante considerar que el pago mensual funciona como un adelanto del beneficio anual y se entrega con un desfase de tres meses. Por esta razón, quienes reciben el SEJ en diciembre son aquellos que optaron por la modalidad mensual.

Cuál es la diferencia entre el pago mensual y el pago anual

El SEJ contempla dos modalidades de pago. La más común es el pago anual, que se entrega una vez al año, durante el mes de agosto, y se calcula en base a la renta bruta obtenida el año anterior.

La modalidad mensual, en cambio, consiste en adelantos mensuales del beneficio total, los que luego se regularizan en el pago anual.

Cómo se calcula el monto del Subsidio Empleo Joven

El monto del Subsidio Empleo Joven depende directamente de la renta bruta mensual del trabajador beneficiario. En la modalidad mensual, el cálculo se divide en tres tramos:

Tramo A: si la renta es de $294.377 o menos, el subsidio puede variar entre $1 y $44.157.

Tramo B: si la renta es superior a $294.377 y menor o igual a $367.971, el monto del subsidio es cercano a $44.157.

Tramo C: si la renta supera los $367.971 y es inferior a $662.348, el aporte fluctúa entre $44.157 y $1, disminuyendo progresivamente según el ingreso.

Este mecanismo busca entregar un mayor apoyo a quienes perciben menores ingresos, ajustando el beneficio de forma proporcional al salario del trabajador joven.