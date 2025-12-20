Compensación por Expectativa de Vida: apoyo a pensiones de mujeres

Cuando una persona se jubila en Chile, sus ahorros previsionales se distribuyen según el promedio de años que se espera que viva. Debido a que las mujeres, en promedio, viven más y además se pensionan antes que los hombres, sus pensiones suelen ser menores. Para enfrentar esta brecha, se creó la Compensación por Expectativa de Vida, un nuevo beneficio previsional dirigido a mujeres pensionadas.

Este aporte se entrega en forma de pensión o renta vitalicia, se calcula en Unidades de Fomento (UF) y tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad económica al momento de jubilarse, explica ChileAtiende.

Desde cuándo se paga la Compensación por Expectativa de Vida

El pago de la Compensación por Expectativa de Vida comenzará en enero de 2026. La implementación será gradual y priorizará inicialmente a las mujeres que tengan 65 años o más.

El beneficio se otorgará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites ni postulaciones.

Se proyecta que el monto mínimo de compensación sea de 0,25 UF, mientras que el porcentaje final dependerá de la edad y del tipo de pensión que reciba cada beneficiaria.

Quiénes pueden acceder a este beneficio previsional

La compensación está dirigida a todas las mujeres pensionadas, aunque el pago se activará a partir de los 65 años. Para acceder, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Recibir o haber recibido una pensión de vejez o invalidez .

Ser titulares de una AFP o de una compañía de seguros de vida .

Haber estado afiliadas al Seguro Social del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

Cómo se determina el monto de la compensación

Para las mujeres que ya estén pensionadas por vejez o invalidez y que no cuenten con cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), la compensación se calculará según la edad que tengan al 1 de enero de 2026, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

65 años: 100 %

64 años: 75 %

63 años: 50 %

62 años: 25 %

61 años: 15 %

60 años: 5 %

En el caso de quienes se pensionen desde el 2 de enero de 2026 en adelante, se aplicarán los mismos porcentajes, considerando la edad al momento de jubilarse.

Para las mujeres pensionadas por trabajo pesado, el cálculo incluirá la edad que tengan al 1 de enero de 2026 más los años que podían rebajar por este tipo de labores, lo que puede aumentar el porcentaje de compensación correspondiente.