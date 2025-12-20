Publicidad
Tren del Recuerdo en diciembre: estos son los recorridos históricos y viaje especial de Año Nuevo DATOS ÚTILES Cedido

Tren del Recuerdo en diciembre: estos son los recorridos históricos y viaje especial de Año Nuevo

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tren del Recuerdo cierra diciembre con viajes a San Antonio y un especial de Año Nuevo entre Santiago y Limache, con experiencia histórica y entradas disponibles.

Ya están a la venta los boletos para los últimos viajes anunciados en la cartelera de diciembre del Tren del Recuerdo, una propuesta que invita a revivir la experiencia de viajar en vagones de época junto a actividades diseñadas para todo tipo de público.

La programación contempla trayectos durante este mes, incluyendo un servicio especial para despedir el año y dar la bienvenida al 2026 sobre rieles. A continuación, se detallan las fechas disponibles y las alternativas para adquirir entradas.

Qué recorridos están disponibles durante diciembre

La agenda del Tren del Recuerdo incluye dos viajes durante el tercer fin de semana del mes:

  • Rancagua – San Antonio | sábado 20 de diciembre
    Valores desde $29.900 en salón hasta $109.000 en comedor. Asientos disponibles mediante el enlace oficial de venta, CLIC AQUÍ.
  • Santiago – San Antonio | domingo 21 de diciembre
    Precios entre $29.900 en salón y $109.000 en comedor o video-bar. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma correspondiente, CLIC AQUÍ.
También te puede interesar:
Hallan estructura bajo las Bermudas que no debería existir
Hallan estructura bajo las Bermudas que no debería existir
Radiografía del etiquetado en Chile: qué miran los consumidores al comprar
Radiografía del etiquetado en Chile: qué miran los consumidores al comprar

En qué consiste el Tren de Año Nuevo 2026

El 31 de diciembre se realizará un servicio especial entre Santiago y Limache, con combinación hacia Viña del Mar, pensado para recibir el nuevo año de una forma distinta.

El paquete considera traslado hasta la estación Miramar para presenciar el espectáculo pirotécnico, snack a bordo, servicio de cafetería, un viaje exclusivo de retorno a las 2:30 horas y posterior regreso a Estación Central.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El cronograma completo y la venta de boletos se encuentran disponibles en el enlace oficial del Tren del Recuerdo, CLIC AQUÍ. Los valores del servicio de Año Nuevo son:

  • $71.900 en clase turista
  • $81.900 en salón
  • $89.900 en preferencial

Con esta programación, el Tren del Recuerdo cierra diciembre ofreciendo una alternativa distinta para recorrer destinos tradicionales y vivir una experiencia ferroviaria cargada de historia y celebración.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad