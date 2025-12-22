Cambiarse de AFP se ha vuelto un tema recurrente en las conversaciones sobre pensiones, especialmente ahora que avanza la implementación de la Reforma y muchas personas están revisando con más detalle cómo funciona el sistema, qué opciones existen y qué implicancias tiene cada decisión. En medio de este escenario, surgen dudas legítimas, información parcial y también varios mitos que pueden llevar a conclusiones apresuradas.

Comprender qué es mito y qué es realidad permite evaluar con claridad si un cambio de AFP responde a lo que necesitas. Lo mismo ocurre al buscar información general sobre una AFP, un paso clave para entender cómo se administra el ahorro previsional y qué factores influyen realmente en sus resultados.

A continuación, una revisión de los mitos más comunes asociados al cambio de AFP.

Mito 1: “Cambiarse de AFP tiene un costo para mí”

Realidad: El trámite es gratuito.

El proceso de cambio de AFP no tiene cobros. La orden de traspaso, que es la solicitud formal para iniciar el cambio, no genera costos adicionales. No existen pagos asociados ni tarifas ocultas. Es uno de los trámites previsionales más simples y estandarizados del sistema.

Mito 2: “Si me cambio, pierdo una parte de mis ahorros”

Realidad: Los fondos no se pierden ni disminuyen por cambiarse.

Los ahorros previsionales continúan rentando en la AFP de origen hasta que se completa el traspaso. El saldo acumulado no sufre descuentos, no se “congela” ni se reduce por el mero hecho de solicitar el cambio. Lo que sí puede variar en el tiempo depende del comportamiento del Fondo en el que están invertidos los ahorros, pero el proceso en sí no afecta el ahorro existente.

Mito 3: “El trámite es engorroso y toma días”

Realidad: Hoy puede hacerse en línea y toma pocos minutos.

El cambio de AFP suele realizarse mediante plataformas digitales, donde solo se requiere validar la identidad y completar algunos datos. En la mayoría de los casos, el trámite se resuelve en minutos y no exige acudir a una sucursal. El cambio se hace efectivo entre 16 y 30 días después de la solicitud: si lo pides en la primera quincena del mes, se materializa a inicios del mes siguiente; y si lo pides en la segunda quincena, se acredita a mediados del mes siguiente.

Solo en casos específicos y definidos por la Superintendencia de Pensiones —como cuentas con saldo $0, otra solicitud de traspaso en curso o cuentas embargadas— el sistema puede impedir realizar un nuevo cambio hasta que dichas situaciones estén resueltas.

Mito 4: “Las AFP pueden pagar para que una persona se cambie”

Realidad: Cualquier tipo de pago o incentivo al afiliado por el cambio de AFP está prohibido.

Existe la idea de que las AFP podrían ofrecer dinero, regalos, compensaciones u otros incentivos para convencer a alguien de cambiarse. Eso no solo es falso: la ley lo prohíbe expresamente. El DL N° 3.500 establece que las AFP, sus representantes y agentes de venta no pueden entregar, ofrecer ni prometer ningún pago, ya sea directo o indirecto, para inducir un cambio. Esto incluye dinero, productos, “ayudas”, descuentos, aportes o cualquier elemento que implique una compensación por realizar el traspaso. Si alguien ofrece algo a cambio de cambiarse, está incurriendo en una infracción sancionada por la normativa vigente.

Mito 5: “Una comisión más baja implica peor rentabilidad”

Realidad: No existe ninguna relación entre ambas variables.

La idea de que una comisión más baja implica un peor rendimiento de los fondos (o peor rentabilidad) es uno de los mitos más extendidos y no tiene ningún sustento técnico. La comisión corresponde a los costos asociados a la administración y gestión de los ahorros y del servicio, mientras que la rentabilidad depende de las decisiones de inversión y del comportamiento de los mercados. En la práctica, pagar una comisión más alta no garantiza mejores resultados, y una comisión más baja tampoco implica automáticamente un desempeño inferior. Hoy existen administradoras con comisiones más bajas que muestran resultados competitivos dentro del sistema.

Un ejemplo es UNO afp, que tiene la menor comisión del mercado y, aun así, se ubica dentro del Top 3 de rentabilidad en 4 de los 5 Multifondos en los últimos tres años, según datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones hasta noviembre de 2025. Esto demuestra que ambos factores deben analizarse por separado.

Qué sí conviene considerar antes de cambiarse

Si estás evaluando un cambio de AFP, estos elementos pueden servir como guía.

Revisar la rentabilidad del Fondo que se adecúe a tu perfil. Cada Fondo tiene un nivel distinto de riesgo y comportamiento. La rentabilidad relevante es la del Fondo donde se encuentran tus ahorros, no el promedio del sistema ni los resultados de otros Fondos.

Evaluar la experiencia de uso y los canales de atención. Plataformas claras, certificados fáciles de obtener y trámites digitales simples pueden marcar una diferencia significativa en la relación con la administradora.

Verificar que no existan trámites pendientes. Retenciones judiciales, procesos de pensión o solicitudes previas pueden impedir momentáneamente un traspaso. Revisarlo evita contratiempos.

Recordar que el cambio se hace efectivo el mes siguiente. No es un procedimiento instantáneo, pero su plazo está regulado por la Superintendencia de Pensiones y es conocido. Esto permite anticipar con claridad la fecha en que la solicitud quedará reflejada oficialmente.

Comparar comisiones con criterio amplio. Una comisión más baja puede mejorar el ingreso disponible mes a mes, pero debe analizarse junto con la rentabilidad, el servicio y la experiencia digital que ofrece cada administradora. Aun así, la diferencia puede ser importante: con comisiones que pueden llegar a ser tres veces más altas entre una AFP y otra, una persona que se cambia desde las administradoras más caras a UNO afp puede pagar hasta $413.000 menos al año, solo por este concepto.

Por qué hoy más personas revisan su AFP

El acceso creciente a información digital, las herramientas de comparación y la posibilidad de realizar trámites en línea han llevado a más personas a revisar su AFP. A esto se suma un contexto marcado por debates sobre el sistema, ajustes normativos y un interés creciente por gestionar de manera más activa el ahorro previsional. El cambio de AFP ya no es visto como una decisión excepcional, sino como una forma de administración consciente de los ahorros destinados a la vejez.

Cambiarse de AFP no es un proceso complejo. Es gratuito, seguro y puede realizarse por internet. Los ahorros no se pierden y los fondos siguen rentando mientras se realiza el traspaso. La conveniencia del cambio dependerá de la situación personal: el Fondo actual, las preferencias de servicio, el perfil de riesgo y las características de la administradora que se está evaluando.

Informarse, comparar y decidir con claridad permite avanzar con mayor seguridad hacia el futuro previsional. Y si en algún momento deseas iniciar el trámite, siempre puedes revisar opciones oficiales disponibles para gestionar un cambio de AFP o para obtener información general sobre una AFP en Chile.

Legal:

Infórmate sobre la rentabilidad de tu Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. AHORRO EN COMISIÓN: $413.000 es el ahorro máximo anual en sueldo bruto con comisión de afiliado de Cuenta de Ahorro Obligatorio en UNO afp (0,46%), calculado a renta tope y UF vigente al 01/11/2025, frente a: Provida 1,45%, Capital 1,44%, Cuprum 1,44%, Habitat 1,27%, Planvital 1,16% y Modelo 0,58%. RENTABILIDAD: La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. UNO afp es 1° en el promedio anual de la rentabilidad real en los últimos 36 meses (dic. 2022 a nov. 2025) en Fondo A (8,87%), 3° en Fondo B (7,84%), 3° en Fondo C (5,78%), 1° en Fondo D (3,59%) y 4° en Fondo E (2,55%). Fuente: Informe Inversiones y rentabilidad de los Fondos de Pensiones, noviembre 2025, Superintendencia de Pensiones.