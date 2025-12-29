Permiso laboral para exámenes médicos: un derecho poco conocido entre trabajadores

La legislación laboral chilena contempla mecanismos que permiten compatibilizar el trabajo con el cuidado de la salud. Uno de ellos es el permiso laboral para realizarse exámenes médicos, una herramienta clave para fomentar la medicina preventiva sin afectar la relación laboral ni las remuneraciones.

Este derecho busca evitar que los trabajadores posterguen controles médicos relevantes por temor a sanciones o descuentos salariales.

Qué es el permiso laboral para realizarse exámenes médicos

Se trata de un beneficio legal que autoriza a los trabajadores a ausentarse de sus funciones para someterse a exámenes de salud preventiva. Aplica a quienes mantienen contratos de trabajo por un período superior a 30 días y permite utilizar medio día de permiso una vez al año, mientras el contrato se encuentre vigente.

La normativa considera exámenes como mamografías, papanicolau, controles de próstata y otras prestaciones orientadas a la detección temprana de enfermedades.

Según ChileAtiende, CLIC AQUÍ, es obligatorio avisar previamente al empleador y, tras la realización de los exámenes, presentar el comprobante que acredite la fecha y el horario de la atención médica.

Cómo funciona este permiso según el tipo de contrato

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, el derecho también puede ser ejercido por trabajadores con contratos a plazo fijo o por obra o faena, siempre que hayan transcurrido al menos 30 días desde el inicio del vínculo laboral.

Esto amplía el alcance del permiso y evita que quede limitado únicamente a contratos indefinidos.

Qué condiciones se deben cumplir al solicitar el permiso

El tiempo utilizado para la realización de los exámenes se considera trabajado, por lo que no corresponde aplicar descuentos en la remuneración. Además, este permiso no es compensable en dinero.

Cuando los exámenes requieren más tiempo debido a traslados, atención en otras zonas o disponibilidad del sistema de salud, el empleador tiene el deber de cooperar para facilitar su ejercicio.

La medida refuerza la protección de la salud de los trabajadores y promueve el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales.