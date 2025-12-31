Calor extremo en Chile: por qué aumenta el riesgo de accidentes laborales

Las jornadas con temperaturas extremas no solo afectan el bienestar general, sino que también incrementan de forma significativa los accidentes en el trabajo. Así lo concluye una investigación desarrollada por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica (Dictuc), que analizó el impacto del calor en la seguridad laboral a nivel nacional.

El estudio revela que, cuando los termómetros alcanzan los 35 °C, la probabilidad de sufrir un accidente laboral aumenta en un 19% en comparación con días de 20 °C. Este efecto se observa en trabajadores de todas las edades, aunque con diferencias relevantes según género y rubro económico.

A quiénes afecta más el calor extremo en el trabajo

Si bien el aumento del riesgo es transversal, los datos muestran que las mujeres enfrentan una mayor probabilidad de accidentes durante episodios de altas temperaturas. El análisis también indica que incluso en jornadas que no superan los 35 °C, el riesgo promedio crece un 6%, dependiendo de las condiciones climáticas de cada comuna.

La investigación fue liderada por Yasna Palmeiro, enfermera de la PUC y candidata a Ph.D. en Salud Global por la University College London, y contó con financiamiento de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).

“El objetivo de este estudio fue determinar el riesgo laboral asociado al calor extremo en diversos rubros, identificando los factores que lo determinan y los elementos mínimos que deben contener los planes de acción para evitar consecuencias negativas en la salud de las personas expuestas”, explica la académica en un comunicado. “Los resultados confirman que el calor es un factor de riesgo crítico y dinámico; a diferencia de las bajas temperaturas, donde las medidas de protección parecen estar más consolidadas”, añade.

En ese contexto, también advierte que “el fenómeno del calor extremo nos impone el desafío de adaptar la gestión preventiva a las nuevas condiciones climáticas del país”.

Qué regiones y sectores presentan mayor vulnerabilidad

El incremento del riesgo se registra en todo el territorio nacional, aunque las zonas centro y sur presentan una mayor sensibilidad frente al calor en comparación con el norte del país. Según el estudio, esta diferencia podría explicarse por una menor aclimatación a temperaturas extremas y una implementación más limitada de medidas preventivas en esas áreas.

En contraste, las bajas temperaturas no muestran un aumento en los accidentes laborales, lo que se atribuye a la existencia de protocolos de protección ya establecidos frente al frío.

Por actividad económica, los rubros con mayor alza en accidentes durante episodios de calor extremo son:

Agricultura, sector forestal y pesca : aumento del 17%.

Sector público : incremento del 9%.

Industria, construcción y minería: alza del 5%.

En cambio, el comercio no presenta variaciones significativas en su nivel de riesgo asociado al calor.

Cómo reducir los accidentes laborales durante las olas de calor

Especialistas coinciden en que la exposición a altas temperaturas puede mitigarse mediante acciones concretas en los lugares de trabajo. Héctor González, jefe de servicios preventivos de la Achs, enfatiza que “para las entidades empleadoras, es fundamental instalar fuentes de agua fresca cerca de las estaciones de trabajo”.

Además, plantea la necesidad de “habilitar áreas de descanso climatizadas o con sombra y adaptar los horarios para limitar la exposición directa al sol, especialmente en tareas de alta demanda física”. A esto se suma la recomendación de promover el trabajo colaborativo y la supervisión entre pares.

Desde el punto de vista individual, se aconseja a los trabajadores hidratarse cada 15 minutos, usar bloqueador solar de manera frecuente y optar por vestimenta holgada y de telas transpirables.

Finalmente, ante síntomas como dolor de cabeza intenso, náuseas o desorientación, González sugiere suspender de inmediato las labores, buscar un lugar con sombra y dar aviso al supervisor para acceder a atención médica oportuna.