Compensación previsional para mujeres comenzará a pagarse en 2026

A partir de enero de 2026 se iniciará el pago de uno de los beneficios más relevantes incorporados en la Reforma Previsional: la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida, una medida orientada a reducir la brecha en las pensiones que reciben las mujeres en comparación con los hombres.

De acuerdo con la información entregada por ChileAtiende, este aporte busca complementar los fondos previsionales, permitiendo que mujeres y hombres obtengan una pensión equivalente cuando se jubilan con la misma edad, igual saldo de ahorro previsional y similar composición de grupo familiar.

En qué consiste esta compensación económica

La Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida corresponde a un aporte mensual adicional cuyo monto mínimo bordea los $10.000 (0,25 UF). No obstante, el acceso al beneficio no es automático en todos los casos, ya que se establecieron porcentajes diferenciados según la edad y la causal de jubilación.

Este mecanismo reconoce que las mujeres, al tener una mayor expectativa de vida, reciben pensiones más bajas al distribuir sus ahorros en un período más prolongado.

Quiénes recibirán el pago desde enero de 2026

El primer pago se realizará en enero de 2026 y estará dirigido a mujeres que tengan 65 años o más, independiente de la edad en que se hayan pensionado originalmente.

Además, se definieron tramos de compensación según la edad que tengan al 1 de enero de 2026:

65 años: 100% de la compensación.

64 años: 75%.

63 años: 50%.

62 años: 25%.

61 años: 15%.

60 años: 5%.

Estos criterios aplican tanto para quienes ya estén pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), como para quienes se pensionen a partir del 2 de enero de 2026.

Cómo se calcula el beneficio en casos de trabajo pesado

En el caso de las personas pensionadas por trabajo pesado, el porcentaje de compensación se calculará considerando la edad que tengan al 1 de enero de 2026, sumada a los años que podían rebajar por el tipo de labores desempeñadas.

Este ajuste busca reconocer trayectorias laborales más exigentes dentro del sistema previsional.

Quiénes pueden acceder a la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida

El beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y que ya reciban una pensión de vejez o invalidez. Además, deben estar afiliadas al Seguro Social Previsional, uno de los pilares centrales de la Reforma Previsional.

Este Seguro Social entrega prestaciones como la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida y el Beneficio por Años Cotizados. Tanto los actuales cotizantes como los pensionados del sistema previsional se consideran incorporados automáticamente.

Como requisito adicional, se exige contar con al menos una cotización en el Seguro Social antes de cumplir 50 años, condición que no aplica a las mujeres que se pensionaron antes del 1 de agosto de 2025.

Para conocer más detalles sobre este nuevo beneficio, se puede revisar la información oficial disponible AQUÍ.